La 22ª Sandberg PalmaVela alcanza los 130 equipos inscritos a un mes de su inicio

TP52s, en anteriores ediciones de la regata del RCNP. - NICO MARTÍNEZ

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 22ª edición de la Sandberg PalmaVela, organizada por el Real Club Náutico de Palma (RCNP) y que se celebrará del 23 de abril al 3 de mayo, reunirá a más de 1.300 regatistas en la bahía mallorquina, tras haber alcanzado 130 equipos inscritos a falta de un mes para su inicio.

Esas cifras refuerzan el posicionamiento de esta cita como punto de encuentro clave en el Mediterráneo para tripulaciones internacionales. "La previsión de reunir a más de 1.300 regatistas y 130 equipos en esta edición demuestra la confianza que la flota internacional deposita en la Sandberg PalmaVela", dijo este miércoles Manu Fraga, director del RCNP.

"Para nosotros es especialmente importante seguir ofreciendo una regata con identidad propia, con espacio para clases muy diversas y con un formato deportivo y organizativo que convierte esta cita en una referencia de primer nivel", declaró Fraga a los medios oficiales del club náutico.

El primer acto de la competición será la prueba costa afuera 'La Larga', que reunirá a una flota especialmente heterogénea, tanto por esloras como por formatos de navegación. Participarán embarcaciones ORC tanto en versión A2 (dos tripulantes) como con tripulación completa, junto a los exigentes Mini 6.50 en solitario y los Maxi que podrán competir bajo reglamento IRC y en ORC con tripulaciones de hasta 25 regatistas.

La señal de atención para la salida de la regata de altura de la Sandberg PalmaVela está fijada para el sábado 25 de abril al mediodía en la bahía de Palma. El comité de regatas definirá entre 48 y 24 horas antes los recorridos de la prueba, en función de las condiciones meteorológicas. Se contemplan dos rutas a lo largo del archipiélago balear: una diseñada para las embarcaciones rápidas y otra para las lentas, con el objetivo de favorecer una llegada lo más ajustada posible entre ambas flotas.