El 30 aniversario de la Fundación Deporte Joven protagoniza un décimo de Lotería Nacional. - LAE

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, y el director general de la Fundación Deporte Joven (FDJ) del CSD, Aitor Canibe, han presentado este miércoles el décimo de Lotería Nacional del 18 de abril, dedicado a los 30 años de la Fundación Deporte Joven.

Este décimo conmemorativo se enmarca dentro del trabajo conjunto que Loterías y la Fundación para potenciar y difundir los valores del deporte español. De hecho, el apoyo al deporte es uno de los elementos fundamentales de la estrategia de Loterías, junto con la labor social y el apoyo a la cultura.

Loterías y Apuestas del Estado forma parte del Patronato de la Fundación Deporte Joven desde su creación en 1996, y está estrechamente vinculada al plan de actuación de la entidad, que desarrolla líneas como la promoción de la actividad física y de los hábitos saludables, el impulso de programas deportivos de colaboración empresarial, el desarrollo de acciones de deporte y valores, y la organización de campañas divulgativas y acciones formativas.

La Fundación Deporte Joven suma tres décadas de trayectoria con un proyecto global consolidado y de impacto en el sistema deportivo y en la sociedad. Durante este año ha incorporado además un nuevo objetivo a su plan de actuación: el apoyo al desarrollo integral de los deportistas para favorecer, desde edades tempranas, la conciliación académica y deportiva.

En este 2026, afronta nuevos desafíos con el inestimable compromiso y apoyo de su Patronato y la implicación activa de las entidades que lo conforman, entre ellas Loterías y Apuestas del Estado, con la que le une una estrecha colaboración. El fomento del deporte de Alto Nivel y el de Alto Rendimiento en España; la potenciación del deporte de base, el deporte femenino y el deporte inclusivo, y la promoción de iniciativas en las que el deporte actúa como motor económico y herramienta de transformación social, seguirán marcando la hoja de ruta y los retos conjuntos de las instituciones.

Para el sorteo del 18 de abril, Loterías y Apuestas del Estado pone a la venta un total de 10 millones de décimos a través de su red comercial, lo que permitirá dar una gran difusión al 30 aniversario de la Fundación Deporte Joven. Este sorteo de Lotería Nacional repartirá 42 millones de euros en premios, entre los que destacan un primer premio de 600.000 euros por serie y un segundo premio de 120.000 euros por serie.