450 personas disfrutan de la primera gran fiesta de la NFL en San Mamés

450 Personas Disfrutan De La Primera Gran Fieste De La NFL En San Mamés. - ATHLETIC CLUB

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera colaboración entre el Athletic Club y la NFL reunió en San Mamés este jueves a 450 aficionados para una 'Watch Party' con dos partidos de fútbol americano en el Día de Acción de Gracias, un evento que también contó con sorteos, regalos y entrevistas en directo, y en el que participó el jugador de la primera plantilla Aitor Paredes.

El vicepresidente rojiblanco, Jon Ruigómez, y el General Manager de la NFL en España, Rafa de los Santos, dieron la bienvenida a los asistentes, reforzando el vínculo de colaboración entre ambas entidades. La delegación de la NFL estuvo además arropada por Gerardo Chapa, Director General de la NFL en español, y Luis Cardoso, Country Manager de los Miami Dolphins, que acompañaron al público en una jornada muy especial en San Mamés.

Por parte del Athletic, Aitor Paredes, seguidor confeso de esta competición, compartió la velada con el resto de aficionados, donde también se presentó José Ángel Iribar, leyenda del Club. Todo ello en un evento que contó con la presentación de Javier Gómez y Julen Axpe. En medio del ambiente festivo, se sortearon regalos del Athletic Club, además de detalles de los Chicago Bears y los Miami Dolphins.

La oferta gastronómica añadió sabor a la fiesta con una mezcla de típicos pintxos euskaldunes y guiños estadounidenses, entre los que destacaban el bocadillo de pavo asado con crema de arándanos, mini burger de pulled pork con cheddar y mini hot dog con crujiente de patata.