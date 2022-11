Abel Antón y Martín Fiz reeditan su pulso de 1997 en el Maratón de Atenas 2022

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los atletas españoles Abel Antón y Martín Fiz han reeditado este domingo en el Maratón de Atenas el pulso que mantuvieron en el Mundial de atletismo de 1997, en el que lograron el oro y la plata respectivamente, en una iniciativa del Banco Santander por los 25 años de la gesta.

Los dos embajadores de Sports Santander volvieron a cruzar el arco del mítico estadio de Panathinaikó y se fundieron en un intenso abrazo a su llegada a meta. Fiz, lesionado, no pudo esta vez completar la prueba, pero se incorporó en los últimos metros por el centro de la ciudad para acompañar hasta la llegada a su rival y amigo.

"Le he estado esperando como si fuera mi hijo. Expectante, nervioso e inquieto", reconoció Fiz. Antón, que sí completó el maratón con el dorsal 1, pudo fundirse en el abrazo soñado con su inseparable Martín Fiz, dorsal 2, completados los 42 kilómetros y 195 metros. Los dos cruzaron la línea de meta en un tiempo de 3 horas y 39 minutos con el único objetivo de celebrar una rivalidad deportiva que ha dado gloria al deporte español.

"Cuando entras sientes ese gran triunfo que tuvo el maratón español aquí en Atenas y piensas en cómo pudimos ganarlo porque es una carrera muy dura", declaró Antón a su llegada. "Me he emocionado. Esta carrera siempre va a ser especial y me ha regalado una cosa muy importante, que es la de poder entrar otra vez a este estadio", señaló Fiz.

Hasta un centenar de atletas viajaron con los embajadores de Sports Santander hasta Atenas para vivir y festejar de primera mano la efeméride. "Una de las cosas más bonitas de esto, y que más nos motivaban, era compartir este momento con personas que nos han acompañado durante años", confesaron.