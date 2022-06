Adrian Lock: "Es razonable pensar en una medalla, que sea una realidad es otra historia"

"Queremos ir partido a partido porque es la manera de hacer nuestro sueño realidad"

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de hockey hierba femenino, Adrian Lock, mostró este miércoles su optimismo de cara al comienzo de la Copa del Mundo este viernes, que acogerán Terrassa y Amstelveen (Países Bajos), una oportunidad "increíble" al jugar "en casa", por lo que irán "partido a partido" para conseguir el oro y "hacer el sueño realidad", dejando claro que es "razonable pensar" que pueden conseguir una medalla, pero que el que sea "una realidad es otra historia".

"Se nota la confianza de las jugadoras en lo que son capaces de hacer. Me da buenas sensaciones para empezar el torneo de la mejor manera posible. Este Mundial es el que más ilusión me hace. Desde que se anunció no puedo parar de pensar en esta fecha para disfrutarlo. Queremos ir partido a partido porque es la manera de hacer nuestro sueño realidad", dijo Lock en la rueda de prensa previa al estreno de la selección este viernes ante Canadá.

Para el técnico, "jugar en casa es espectacular, una ilusión enorme". "La sensación del equipo de jugar en casa y tener familia y amigos cerca me parece lo mejor que puede haber. Los torneos en casa siempre dan un plus, me da una ilusión como no me ha dado ningún torneo", reconoció.

Sobre el estado de forma del equipo, el seleccionador admitió la evolución, aunque lo fundamental en la cita mundial es "aprender" en cada encuentro para crecer. "Es un proceso, estamos mejorando en cada entreno y partido. No pienso que vamos a llegar con todo perfecto, no es realista. Estoy muy contento por donde está el equipo y su nivel", apuntó el británico.

El combinado nacional femenino reúne una mezcla de jugadoras experimentadas y jóvenes. "Hay gente jugando su primer torneo, otras que llevan muchos, como Georgina Oliva. Hasta ahora nos hemos centrado en nosotros, somos un equipo que lleva seis meses juntos, poco tiempo. Pero en los últimos días tenemos un poco más de tiempo para centrarnos en los rivales y saber lo que nos espera", añadió.

Preguntado por la posibilidad de pasar como primera de grupo, el técnico explicó que si lo consiguen hablará del buen estado de forma de las jugadoras, pero que es "relativo". "Pensarlo a estas alturas es fácil, pero tenemos un partido contra Canadá que es todo para nosotros ahora mismo", dijo Lock, quien afrontará los próximos encuentros dependiendo de los resultados previos.

"Es razonable pensar que podemos conseguir una medalla, que sea una realidad es otra historia. Venimos para ganar cada partido y la forma de hacerlo es competir a nuestro mejor nivel. Queremos convertirnos en el mejor equipo que ha tenido España y afrontamos el torneo para estar en los últimos días. Trabajamos cada día para estar en el podio, todo el mundo tiene este sueño", expresó.

Sobre los puntos fuertes de sus rivales en la fase de grupos, el seleccionador repasó a su primer oponente en la cita mundial. "Canadá es un equipo explosivo, pero vienen de una época complicada con un par de cambios de seleccionadores y poco rodaje. Pero al final todo se decide en las áreas, si tenemos acierto estaremos más tranquilos", sentenció.