Alcobendas acoge FORODIS, un espacio para transformar el panorama del deporte para personas con discapacidad

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad madrileña de Alcobendas acogerá desde este martes y hasta el próximo sábado 20 de septiembre el I Foro Internacional de Deporte para Personas con Discapacidad (FORODIS), un encuentro pionero que reunirá a deportistas, instituciones, universidades, empresas y a la ciudadanía en general.

Esta cita se llevará a cabo en el Polideportivo Valdelasfuentes y se enmarca dentro de la condición de la localidad como Ciudad Europea del Deporte 2025. FORODIS constará de tres jornadas profesionales (16, 17 y 18 de septiembre) y una feria-expo abierta al público hasta el día 20, con el objetivo de ofrecer "un espacio único de debate, inspiración y experiencias que buscan transformar el panorama del deporte para personas con discapacidad", indicaron desde la organización.

Durante estos días habrá mesas redondas, ponencias, exhibiciones, actividades inmersivas y un recorrido histórico de los Juegos Paralímpicos. La inauguración oficial tendrá lugar este martes 16 de septiembre a las 9.15 horas y contará con la presencia de Alberto Durán, presidente del Comité Paralímpico Español; Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid; Jesús Tortosa, concejal de Deportes de Alcobendas; y Carlos Esteire, fundador de la Asociación Enrique Esteire Perla In Memoriam, organizadora de este evento, con la colaboración del CPE.

El primer día de foro abordará la importancia de la inspiración y los valores en el deporte para personas con discapacidad, con mesas redondas que versarán sobre el pasado, presente y futuro del deporte para personas con discapacidad, el patrocinio y representación de deportistas con discapacidad, la importancia de la nutrición o el papel del Tercer Sector en el deporte.

En los días siguientes, el foro explorará la innovación tecnológica aplicada al deporte adaptado, la accesibilidad en infraestructuras, la salud mental de los deportistas, la inclusión social, el futuro del relevo paralímpico y los nuevos horizontes rumbo a Los Ángeles 2028.

Figuras como la esquiadora Audrey Pascual, medallistas paralímpicos como Sergio Garrote, Marta Arce, Martín de la Puente o Eva Moral, guías como Diego Méntrida, el seleccionador nacional masculino de baloncesto en silla de ruedas Abraham Carrión o el piloto Carlos Tatay serán algunos de los protagonistas.

De manera paralela, del 16 al 20 de septiembre, la explanada del Polideportivo Valdelasfuentes acogerá la feria-expo abierta al público, con actividades deportivas, exhibiciones, experiencias inmersivas, proyecciones y una exposición con objetos históricos de los Juegos Paralímpicos.

"FORODIS nace con el objetivo de romper barreras, visibilizar el talento de las personas con discapacidad e impulsar alianzas que transformen el futuro del deporte, bajo el lema 'Aquí no hablamos de normalidad: la vivimos, la sentimos y la practicamos'", explicaron los organizadores.