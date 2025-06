Alejandro Blanco: "Visité un centro de refugiados y se me cayó el mundo encima, era vivir en otra realidad"

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, explicó que la idea de crear el Centro de Refugiados de Getafe nació en una visita a un recinto similar en la que se le cayó "el mundo encima", debido a que lo que vio allí era "como vivir en otra realidad".

"El Comité Olímpico Internacional (COI) hizo una llamada de atención creando el Equipo de Refugiados y fui al centro y en una clase de 40 personas se me cayó el mundo encima, era como vivir en otra realidad", explicó Blanco en el II Congreso AS Deporte en Positivo, celebrado este lunes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

De esta manera, le surgió la idea de crear un centro para refugiados, que se completó en 2021 con la inauguración del Centro Deportivo Alejandro Blanco. "Empezamos a organizar actividades, probando deportistas y deportes de todo tipo y todos los jueves un equipo de refugiados jugaba con el Getafe. Al ver esto, yo quise montar un gimnasio, pero el COI me dijo que no había dinero", relató.

El dirigente persistió y llevó un vídeo que terminó por conmover al COI. "Finalmente conseguí 200.000 euros y con ayuda privada pudimos montar el gimnasio, que inauguraron el presidente del COI (Thomas Bach) y el comisionado de la ONU. Es el primer centro deportivo exclusivo para refugiados y ellos es lo que más lo cuidan porque lo consideran suyo", continuó Blanco.

En 2022, se le otorgó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes a la Fundación Olímpica para los Refugiados y al Equipo Olímpico de Refugiados, hecho que dio todavía más relevancia al centro de Getafe. "El Premio Princesa de Asturias significó continuar con algo que tiene repercusión mundial", afirmó el presidente del COE.

"No somos conscientes de la situación de la gente hasta que no lo vemos. Hablamos de todo lo duro de la vida y el deporte ha sido capaz de aliviar la situación personal de muchas personas. Hay muchas formas de conseguir igualdad y la integración, pero la mejor es el deporte", recalcó Blanco.

Antes de terminar su intervención, el mandatario mandó un mensaje a las personas solicitantes de asilo. "España es el país más solidario del mundo, en el que más gente ayuda. Los refugiados encontrarán un país donde la gente ayuda y ellos puedan aliviar su situación y pensar en el futuro. El deporte es el mejor vehículo para lograr esto", finalizó.

Tras su intervención del presidente del COE, el Congreso Deporte en Positivo del Diario AS contó con la participación de Madonna Deeb y Latifa Sakhizada, deportistas refugiadas de Siria y Afganistán, respectivamente, que dieron el testimonio de los refugiados cuando llegan a España.

"Mis amigas de Afganistán me dicen que soy muy afortunada por vivir en España, desde que llegaron los talibanes se acabaron los derechos para las mujeres y las personas con discapacidad", afirmó Latifa Sakhizada, jugadora paralímpica de baloncesto.

Por otro lado, Madonna Deeb, ciclista siria, también se mostró muy "afortunada de llegar a España". "Este país me abrió muchas puertas porque antes no hacía deporte. En Siria estaba mal visto cultural y socialmente y el deporte lo descubrí al llegar aquí. En Siria sentía mucha limitación y en España descubrí el ciclismo y vi mi camino. He sentido mucho apoyo en España de mucha gente", remarcó.