El 'Allagrande Mapei Racing' gana en casa la etapa 4 de The Ocean Race Europe

Allagrande Mapei Racing, skippered by Ambrogio Beccaria, winners of Leg 4 during The Ocean Race Europe 2025 in Genova, Italy on September 03, 2025. (Photo by Jean-Louis Carli / The Ocean Race Europe 2025) - JEAN-LOUIS CARLI / THE OCEAN RACE EUROPE 2025
MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El equipo italiano 'Allagrande Mapei Racing', patroneado por Ambrogio Beccaria, ha ganado este miércoles la cuarta etapa de The Ocean Race Europe 2025, disputada entre Niza (Francia) y Génova (Italia), después de quedar por delante de los conjuntos franceses 'Paprec Arkéa' y 'Biotherm'.
Beccaria y su tripulación íntegramente francesa acabaron la etapa de 650 millas en dos días, ocho horas, 41 minutos y 14 segundos; el 'Paprec Arkéa' terminó en segundo lugar tras cubrirla en dos días, nueve horas, 32 minutos y cinco segundos, y su compatriota 'Biotherm' completó el podio después de dos días, 11 horas, 49 minutos y 57 segundos.
Este triunfo del 'Allagrande Mapei Racing' significó la primera vez en esta edición de The Ocean Race Europe que el 'Biotherm' no logra el máximo tanteo en una oportunidad de puntuar (puerta o meta). Eso sí, el barco de Paul Meilhat lidera la clasificación provisional con 41 puntos, seguido del 'Paprec Arkéa' (29 pts.) y del equipo suizo 'Holcim-PRB' (27,3 pts.).