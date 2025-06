Almeida, Perales, Rudy Fernández y la Fundación Trinidad Alfonso, premiados en el ISDE Sports Convention 25

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el exbaloncestista del Real Madrid y la selección española Rudy Fernández y la Fundación Trinidad Alfonso fueron premiados este viernes durante la ISDE Sports Convention (ISC), cuya sexta edición se celebró en el Centro Cultural Municipal Galileo de Madrid.

Los premios fueron decididos por el Pleno del congreso internacional referente de la industria y el derecho deportivos, organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga y que, como cada año, volverá a distinguir a los principales deportistas, autoridades e instituciones deportivas por su especial contribución al sector.

José Luis Martínez Almeida recogió el 'Premio a la Trayectoria Institucional Deportiva' por su contribución a la construcción y mejora de las infraestructuras deportivas, así como por haber convertido a la capital en referente mundial en la celebración y organización de grandes eventos deportivos.

El primer edil confesó que había hecho "cábalas" sobre sus "merecimientos" para este premio, que consideró, "sin falsa humildad", que desmerecía "enormemente" por los méritos de los otros premiados. Además, también bromeó sobre su "trayectoria deportiva" ya que no se ve "un hombre especialmente cualificado para la práctica deportiva".

"Obviamente, el reconocimiento es a la ciudad de Madrid y por eso estoy especialmente agradecido. Nadal dijo en la cena de los Laureus una frase que nos tiene que llenar de orgullo a los madrileños y también de un compromiso para seguir haciendo las cosas bien, y es que Madrid en estos momentos es la capital mundial del deporte y por tanto es donde los sueños se consiguen, donde las metas se pueden alcanzar y donde la práctica deportiva va desde la base hasta el cielo que es el lema que usamos", manifestó.

Martínez-Almeida afirmó que la capital quiere "ir desde los Rudys y las Teresas que están ahí en la base que no saben dónde quieren llegar, pero que sí saben que quieren practicar y tener los valores del deporte", y compaginarlo siendo "capaces de tener los mejores eventos deportivos" y que "en cada barrio los chavales puedan practicar el deporte".

"Teresa lo sabe, o Madrid es una ciudad accesible para todos o no será una en la que quepamos todos, y nosotros queremos caber todos en esta ciudad. Y una forma de hacerlo es facilitar la práctica deportiva a toda persona con independencia de las capacidades que tenga. Lo que quiero es reiterar el compromiso para que Madrid siga siendo la capital mundial del deporte y para que siempre vayamos desde la base hasta el cielo", sentenció.

PREMIOS A PERALES, RUDY Y LA FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO

El 'Premio a la Trayectoria Deportiva' fue para la nadadora Teresa Perales, la deportista española con más medallas paralímpicas (28) de la historia, entre ellas siete oros, que logró entre los Juegos de Sydney 2000 y Paris 2024, de la que los miembros del Pleno del ISC 2025 subrayaron su "comportamiento ejemplar" dentro y fuera de la piscina.

"Todos me describís como la eterna sonrisa y la verdad es que es fácil sonreír cuando te pasan tantas cosas bonitas. Me quedo con los buenos momentos, con ese cariño que recibo de tantísima gente todos los días. En los Juegos de Los Ángeles de 2028 serán 30 años compitiendo con la selección española, son muchos años de mi vida, y lo hago porque me gusta y tengo mucha pasión por todo lo que hago todos los días", remarcó.

La aragonesa apuntó que "esto no va de ganar siempre medallas, esto va de tener un camino lleno de días preciosos y maravillosos en los que todo te sale bien y días en los que nadie o casi nadie ve en los que te vas a tu casa a veces un poco cabizbaja y de si esa merece o no la pena". "Y yo he llegado a la conclusión hace ya muchos años que el ingrediente secreto es sentirte orgulloso de lo que haces", añadió.

"Cada vez que consigo transmitir que la esperanza es lo único que te puede acompañar siempre y que te da mucha energía y es el empujón como el trampolín que te hace saltar desde aquí hasta la meta, me siento orgullosa. Así que muchísimas gracias por dejarme que me sienta orgullosa con un montón de gente a mi lado", sentenció la nadadora.

Rudy Fernández fue reconocido como 'Premio Leyenda' después de que tras los Juegos Olímpicos de París del verano pasado pusiese fin a su carrera deportiva, jalonada por numerosos éxitos como dos Mundiales (2006 y 2019), cuatro Eurobaskets (2009, 2011, 2015 y 2022), y, en Juegos Olímpicos, dos platas (Pekín 2008 y Londres 2012) y un bronce (Rio 2016), y, a nivel de clubes, tres Euroligas, una Copa Intercontinental, siete ligas, siete Copas del Rey y nueve Supercopas de España.

"Esas palabras, leyenda, siguen siendo impactantes porque hace menos de unos meses que estoy retirado. Me siento muy orgulloso de la trayectoria que he tenido porque me he sentido muy arropado. Estoy recibiendo un premio individual, pero juego en equipo y me llevo de cada uno de mis compañeros algo que me ha hecho ser el jugador que he sido. He crecido poco a poco y creo que sin su ayuda y sin la perseverancia de los entrenadores que he tenido, no podría estar aquí recibiendo este premio", afirmó el balear.

El exjugador internacional resaltó su "suerte" de haber podido jugar con la selección española y su disposición a aparcar "las individualidades". "Siempre he intentado llevar el nombre en el pecho y, sobre todo, centrarme en el colectivo", expresó Fernández, que dio las gracias al Real Madrid porque le dio "ese empujón para dejar la NBA y volver a Europa para ser uno de los jugadores referentes" y a todos los equipos que le hicieron "dar ese paso adelante a esta trayectoria".

Por último, el 'Premio a la 'Institución Solidaria' distinguió a la Fundación Trinidad Alfonso por su apoyo altruista con los afectados por la dana del pasado 29 de octubre y la creación del programa de ayudas 'Alcem-se Esport' para que los clubes deportivos valencianos afectados por la riada pudieran reemplazar el material deportivo dañado y desplazarse o arrendar otras instalaciones porque las suyas estaban impracticables debido a las secuelas de la gota fría.

"Esto es un reconocimiento a Juan Roig, es un honor y una responsabilidad, significa lo afamados que estamos en que la cosa salga bien. Creemos en el deporte como vehículo y a través de la cultura del esfuerzo. Necesitamos siempre tener cintura, y el pasado 29 de octubre nos cambió la vida a los valencianos. Nos dimos cuenta que era necesaria nuestra ayuda para que el pueblo valenciano saliera adelante", indicó Juan Miguel Gómez, director de la fundación.