Alpinismo.- Carlos Soria alcanza el campo 1 del Annapurna tras una ascensión "de mucho esfuerzo y un poco peligrosa"

Actualizado 31/03/2012 17:24:18 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alpinista español Carlos Soria se encuentra instalado ya, junto al resto de la 'Expedición BBVA Annapurna', en el campo 1 del Annapurna, situado a 5.050 metros de altitud, tras una ascensión "de mucho esfuerzo y un poco peligrosa".

"La subida ha requerido mucho esfuerzo. Era muy pendiente, y en algunas ocasiones un poco peligrosa. Menos mal que nuestros compañeros de la otra expedición habían fijado cuerda en algunos tramos, porque nos ha venido muy bien. Hasta hemos tenido que echar mano de los crampones, porque en algunos momentos había hielo y mucha nieve. Finalmente hemos conseguido llegar arriba en cinco horas, con un desnivel de casi 1.000 metros", relató Soria en su diario.

El alpinista explicó que "la cosa va fenomenal" y que él se siente "cada vez con más fuerzas para intentar subir a la cumbre en cuanto sea posible", aunque no resultará sencillo a tenor del pronóstico climatológico.

"Según parece, ahora nos esperan varios días de mal tiempo. Los dedicaremos a estar en el campo base. Pero no me preocupa, porque me siento muy bien, fuerte y con muchas ganas. La montaña tiene muy buen aspecto y de momento las cosas no pueden ir mejor. Esperemos que sigan así", deseó Soria.