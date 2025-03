Ana Peleteiro: "Mi vida es siempre luchando contra todo"

"Aunque doy mi mejor versión siempre hay algo que reprocharme"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La flamante campeona de Europa, Ana Peleteiro, confesó la dificultad que encontró este viernes para colgarse el oro en el triple salto del Campeonato de Europa de atletismo en pista corta, y lamentó cierta persecución que vive "luchando contra todo".

"Desde que soy madre, superemocionante. Tenía un día de caca hoy y cuando vi a mi familia, me cambió el humor, me dije 'por tu niña, saca lo mejor de ti'. Sabía que mi cuerpo no estaba al 100%, hoy me levanté cojeando, con dolores, me daba guerra el isquio", dijo a los medios de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) desde la cita que disputa bajo techo en Apeldoorn (Países Bajos).

Por ello, la gallega explicó su objetivo de ir con todo en los primeros saltos, aunque le costó lograr el definitivo 14.37 en su quinto intento. "Sabía que tenía que hacerlo muy bien desde los primeros. Saqué de dentro el salto, fuerzas de donde no las tenía", apuntó, antes de referirse a la crítica que siempre le persigue.

"Mentalmente estoy un poco derrotada porque mi vida es siempre luchando contra todo. Entrenaré, intentaré mejorar y llegar sin dolores a China. Le tengo muchas ganas a este Mundial, es una muy buena oportunidad y, como decía siempre Iván, las oportunidades se pintan calvas, así que hay que aprovecharlas", afirmó un Peleteiro centro también de insultos racistas y otras desagradables experiencias sobre todo en las redes sociales.

"Es algo que no entiendo. El único año que no conseguí medalla fue en el 2017 creo y ni eso. Aunque doy mi mejor versión siempre hay algo que reprocharme. He hecho un trabajo este año que digan lo que quieran, haga lo que haga, siempre van a sacar una pulla. Tengo que ser yo misma, mostrar como soy", añadió.

Peleteiro quiso quedarse con el trabajo del equipo español y también de la Federación. "Mucha gente no me conoce porque no me quiere conocer y aquellos que me conocen porque quieren, que disfruten porque soy muy divertida y buena persona. En el equipo hay un ambiente brutal, se nota en los resultados. La Federación lleva años haciendo un trabajo superbueno y se está notando, en el ambiente, en los resultados y en todo. Viva España", terminó.