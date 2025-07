Arévalo recalca "una situación de desamparo total" con la RFEP: "No sé cómo defender mi postura"

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El palista español Carlos Arévalo lamentó de nuevo este miércoles la situación de "desamparo total" que está viviendo con la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) ante la imposibilidad de doblar pruebas en el próximo Campeonato del Mundo, una negativa que ha provocado también la queja por parte de la Xunta de Galicia y de la Federación Gallega, que piden que "se le restituya lo que le pertenece por ley".

Arévalo está demandando poder competir en el próximo Mundial de finales de agosto en Milán tanto en el K4 500 como en el K1 200, pero la Federación Española no se lo permite por estar ambas pruebas solapadas y apelando a "la justicia deportiva" y "al principio de igualdad".

Por este motivo, el gallego mantuvo una reunión en la sede del Club Fluvial con el director general de Deporte de la Xunta de Galicia, José Ramón Lete, y los presidentes de la Federación Gallega, Alfredo Bea, y del Club Fluvial, Tito Valledor, en la que también estuvo su compañero Rodrigo Germade, que también ha tenido problemas con el organismo que preside Javier Hernanz.

"La verdad es que me encuentro en una situación de desamparo total. He cumplido todo lo que se me ha pedido, he hecho más de lo que podría haber dado por conseguir estos resultados y me he visto privado de una prueba que me he ganado a pulso", señaló Arévalo tras acudir

El doble medallista olímpico insistió vivir "un momento de indefensión". "No sé cómo defender mi postura, no sé cómo llegar a poder explicárselo a la gente y, sobre todo, el hecho de que se me pase así por encima y que no se respete el trabajo que he hecho siendo medallista olímpico y teniendo visibilidad, demuestra lo que pueden llegar a hacer con las futuras generaciones que vienen detrás empujando y luchando también en el piraguismo", advirtió.

El de Betanzos está "en un momento muy desagradable" que "nunca" pensó que le iba a suceder en el "momento deportivo" que está atravesando en la actualidad. "Pero al final, con todo el apoyo y el cariño que estoy recibiendo, lo que quiero es luchar por lo que es justo, por lo que he ganado, que no pido más, y poder demostrarlo en el agua que es lo que lo que vengo haciendo siempre representando a mi país y a Galicia", remarcó.

Carlos Arévalo, bronce olímpico en el K4 500 metros en París 2024, agradeció "el apoyo inmenso" de la Xunta de Galicia. "Es un apoyo enorme que nos lleva a seguir luchando", afirmó sin olvidar a su club, el Fluvial de Lugo, y a la Federación Gallega de Piraguismo "por estar detrás empujando ahí en todo momento".

Junto a Arévalo, estuvo su compañero en el K4 500 metros Rodrigo Germade, que también quiso dejar claro su "malestar" por haber sido excluido inicialmente de esta embarcación por haber sufrido problemas de ansiedad tras París 2024 y quedarse fuera del pasado Europeo para ahora volver a ser citado para paliar la baja de Marcus Cooper, que se quiere centrar en el K1 1000.

"Considero que se estaban haciendo las cosas relativamente bien en la federación. Veníamos de conseguir unos buenos resultados y, de primeras, hay que escuchar a un director técnico diciendo que estemos tranquilos, que esto va a ir para mejor y que hay que tener paciencia. Yo escuchando eso digo que me parece muy bien, pero que si las cosas ya funcionan, ¿por qué hay que cambiarlas?", apuntó.

El palista de Cangas recordó que "se están viendo tantos problemas en muchos otros deportistas" y no sólo en su caso o el de Carlo Arévalo, "también curiosamente gallegos". "Es algo que desalienta y desmotiva después también de tantos años de haber subido a una piragua. Ver estas cosas, ahora fastidia un poco y no lo veo justo, la verdad", zanjó.

LA XUNTA Y LA FEDERACIÓN GALLEGA APOYAN A SUS DEPORTISTAS

Por su parte, el director general para el Deporte de la Xunta de Galicia, José Ramón Lete, calificó de "injusta" la situación que están ambos palistas. "Hay dos principios que son incuestionables, y son la conciliación familiar o laboral y la igualdad de oportunidades", comenzó, antes de exponer los tres casos en los que, a su juicio, estos principios no se han cumplido.

Lete comentó que, "en los últimos meses", también Teresa Portela se ha visto obligada a "tomar decisiones" sobre su futuro, tras la "decisión técnica" de trasladar la sede del K4 femenino de Pontevedra a Sevilla. "Portela era la capitana de un equipo ganador y en Pontevedra podía conciliar su vida deportiva y profesional, siendo la mejor palista de la historia", explicó.

De Rodrigo Germade, recalcó que "después de unos problemas de salud, no fue apoyado" por la Federación, aunque haya entrado de nuevo en el K4, pero lamentó principalmente el caso de Carlos Arévalo, "el más flagrante" para la Xunta. "Los criterios son difíciles de entender y se contradicen en los documentos de la Federación", advirtió Lete.

Para solucionar este asunto, la Xunta de Galicia hará constar sus quejas a los presidentes de la RFEP y del Consejo Superior de Deportes. José Manuel Rodríguez Uribes, con el objetivo de que "se restituya la sensatez en los criterios para que los deportistas no se vean perjudicados por razones que casi nadie entiende".

Finalmente, Alfredo Bea, máximo mandatario de la Federación Gallego, dejó claro que "nunca" alzarían "la voz" si no considerasen que sus deportistas "no se merecen ese puesto". "En este caso, sí que lo merecen. Se lo ganaron y vamos a apoyarles con toda nuestra fuerza", subrayó, calificando al deporte gallego como "sinónimo de justicia".

En este sentido, se mostró crítico con la nueva Ley del Deporte que "no está cumpliendo los objetivos". "Es muy buena sobre el papel, pero en realidad vemos cómo se está pisando los resultados y el trabajo y esfuerzo de los deportistas, en este caso gallegos", señaló el dirigente.

Bea se refirió al caso de Arévalo, que "siempre ha sido un luchador", "Siempre ha sido un deportista que se viste por los pies y que nunca se quejó de nada que no le perteneciera por ley, y si lo hace ahora es porque la ley está con él. Y vamos a estar con él, como también lo están la Xunta y su club para que se le restituya lo que le pertenece por ley y que no le robemos lo que viene demostrando cada día en sus entrenamientos", sentenció.