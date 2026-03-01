Attaoui, Llopis, Mariano García y Arroyo reinan en la despedida del Campeonato de España en pista corta

Rocío Arroyo, Mohamed Attaoui, Quique Llopis y Mariano García en el Campeonato de España de atletismo en pista corta de Valencia - RFEA | SPORTMEDIA

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta Mohamed Attaoui se ha proclamado este domingo campeón nacional de 800 metros con récord de España en la tercera y última jornada del Campeonato de España absoluto en pista corta -short track-, que se ha celebrado en el Velódromo Luis Puig de Valencia y que también ha coronado a otros deportistas como Quique Llopis, en 60 metros vallas; Rocío Arroyo, en 800 femenino; o Mariano García, en 1.500 masculino.

Attaoui, líder del año, lideró desde el primer momento la prueba masculina del 800, y con un cambio de ritmo en el último giro se dirigió hacia la meta para cruzarla en 1:45.62, superando la plusmarca que había establecido Saúl Ordóñez en Madrid 2023 (1:45.88). Ronaldo Olivo, con marca personal de 1:46.33 -cuarto sub-23 español de todos los tiempos-, y José Ignacio Pérez Camino (1:47.08) completaron el podio.

En el 800 femenino, Rocío Arroyo se coronó con un tiempo de 2:01.30 que le valió para superar a Marta Mitjans -nuevo récord de España sub-23 con 2:01.86- y a Lorea Ibarzabal (2:02.12), plata y bronce respectivamente.

Por su parte, Mónica Clemente estableció una marca de 4.35 metros para conquistar su segundo título nacional short track de pértiga femenina. Naiara Pérez, que superó los 4.15 metros a la tercera tentativa, y Ana Carrasco, que también lo logró a la tercera, se adjudicaron la plata el bronce, decididos por el mayor número de nulos de la segunda en el desempate.

Mientras, en el 200 metros femenino, Alba Borrero logró el oro en la mejor carrera de su vida (23.22), con la campeona defensora, Esperança Cladera, segunda (23.36), y Esther Navero tercera (23.61). Entre los hombres, se coronó Daniel Rodríguez (21.02), que consiguió su sexto título nacional short track, por delante de Andoni Calbano (21.17) y de el campeón de España sub-23, Juan Carlos Castillo (21.18).

El título de peso masculino fue para el madrileño Miguel Gómez (19.07 metros), mientras que el defensor del título, José Ángel Pinedo (18.51), se llevó la plata y Andre Müller (18.34), el bronce. En el triple salto femenino, María González (13.36 metros) encabezó un podio en el que le acompañaron las atletas de categoría sub-20 Ana Estrella de León (13.31), vigente campeona al aire libre, y Nadia Calonge (13.28).

Carla Masip, por su parte, se proclamó campeona de España de 1.500 metros (4:17.12) al superar en la recta decisiva a Marta García (4:17.25), campeona de los 3.000 metros, y Naima Ait Alibou (4:18.88) se colgó el bronce. En categoría masculina reinó Mariano García con una marca de 3:43.81, que le valió para aventajar a Adrián Ben (3:44.40), con Carlos Sáez acabando tercero (3:44.26).

También celebró el título, en este caso el tercero de su palmarés, Xenia Benach en 60 metros vallas femenino con un crono de 8.10, con el que iguala la mejor marca española del año, y Lerato Pagés y la defensora del título, Paula Blanquer, tuvieron que resolver con 'foto finish' la plata, que fue para la primera.

En 60 metros vallas masculino, Quique Llopis se proclamó campeón de España en casa con 7.51, sumando así su tercer título nacional tras los logrados en 2023 y 2025. Se impuso en la carrera a Asier Martínez, que cruzó la meta en 7.65, mientras que el hispano-filipino John Cabang completó el podio con 7.74.

Por último, en el estreno del 4x400 mixto, el Trops-Cueva de Nerja -Rodrigo Aguilar, Nora Suárez, Alejandro Guerrero y Herminia Parra- consiguió el primer oro de la modalidad, con un tiempo de 3:23.58, por delante del CAPEX (Txemari Berrueta, Alicia Recio, Óscar Crespo y Elisa Lorenzo), con 3:25.58, y del Unicaja Jaén Paraíso Interior (Manuel Bea, Elena Hernández, Alejandro Ávila y Paula Soria), con 3:25.86.