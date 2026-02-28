Eusebio Cáceres y Pol Ferrer brillan con título en el Campeonato de España de atletismo en pista corta

Eusebio Cáceres, durante el Campeonato de España de atletismo en pista corta de 2026.
Eusebio Cáceres, durante el Campeonato de España de atletismo en pista corta de 2026. - RFEA / SPORTMEDIA
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 28 febrero 2026 16:59
   MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El 62º Campeonato de España de atletismo en pista corta ha dado inicio este sábado a su segunda jornada en el Palacio Velódromo Luis Puig de Valencia, donde Eusebio Cáceres, en salto de longitud masculino, y Pol Ferrer, en heptatlón masculino, han dado brillo a la tanda matutina con sendos títulos.

   Cáceres mostró determinación desde el primer intento, pues hizo 8,19 m para fijar su mejor marca personal en 'short track', superando los 8,16 m que había logrado en 2015. Eso dinamitó el concurso y exprimió a sus adversarios: un Jaime Guerra defensor del título, un Lester Lescay líder español del año y un Héctor Santos vigente campeón al aire libre.

   Incluso firmó Cáceres un segundo brinco de 8,02 m y gestionó lo demás alternando un intento nulo con otro renunciado, sabedor de que lideraba con solidez. La lucha por el podio añadió emoción hasta el último salto; Guerra se colocó segundo en la ronda final con 8,01 m, pero de inmediato respondió Santos con 8,03 m para quitarle la plata y amargar a Lescay.

   En heptatlón, Pol Ferrer se redimió de su abandono del año pasado en Madrid. Esta vez, el de Sant Boi de Llobregat firmó la mejor competición de su vida y remontó su desventaja del viernes respecto al líder, ya que en la pértiga hizo 4,96 m (MMP) y corrió los 60 m vallas en 8.20 (MMP) y los 1.000 m en 2:36.46 (MMP). Sus 6.067 puntos valieron el oro, por delante de Andreu Boix (5.775 pts.) y de Gerson Vidal (5.747 pts.).

   En la altura masculina, el cántabro Pablo Martínez había llegado a esta cita como líder español del año con 2,22 m y se proclamó campeón con un mejor salto de 2,17 m, quedándose solo cuando sus adversarios por las medallas no superaron el listón de 2,09 m. La plata fue para Raúl Matilla y el bronce fue para Alejandro Muñoz, ambos con esos 2,09 m.

