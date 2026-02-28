Eusebio Cáceres y Pol Ferrer brillan con título en el Campeonato de España de atletismo en pista corta

Eusebio Cáceres, durante el Campeonato de España de atletismo en pista corta de 2026. - RFEA / SPORTMEDIA

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 62º Campeonato de España de atletismo en pista corta ha dado inicio este sábado a su segunda jornada en el Palacio Velódromo Luis Puig de Valencia, donde Eusebio Cáceres, en salto de longitud masculino, y Pol Ferrer, en heptatlón masculino, han dado brillo a la tanda matutina con sendos títulos.

Cáceres mostró determinación desde el primer intento, pues hizo 8,19 m para fijar su mejor marca personal en 'short track', superando los 8,16 m que había logrado en 2015. Eso dinamitó el concurso y exprimió a sus adversarios: un Jaime Guerra defensor del título, un Lester Lescay líder español del año y un Héctor Santos vigente campeón al aire libre.

Incluso firmó Cáceres un segundo brinco de 8,02 m y gestionó lo demás alternando un intento nulo con otro renunciado, sabedor de que lideraba con solidez. La lucha por el podio añadió emoción hasta el último salto; Guerra se colocó segundo en la ronda final con 8,01 m, pero de inmediato respondió Santos con 8,03 m para quitarle la plata y amargar a Lescay.

En heptatlón, Pol Ferrer se redimió de su abandono del año pasado en Madrid. Esta vez, el de Sant Boi de Llobregat firmó la mejor competición de su vida y remontó su desventaja del viernes respecto al líder, ya que en la pértiga hizo 4,96 m (MMP) y corrió los 60 m vallas en 8.20 (MMP) y los 1.000 m en 2:36.46 (MMP). Sus 6.067 puntos valieron el oro, por delante de Andreu Boix (5.775 pts.) y de Gerson Vidal (5.747 pts.).

En la altura masculina, el cántabro Pablo Martínez había llegado a esta cita como líder español del año con 2,22 m y se proclamó campeón con un mejor salto de 2,17 m, quedándose solo cuando sus adversarios por las medallas no superaron el listón de 2,09 m. La plata fue para Raúl Matilla y el bronce fue para Alejandro Muñoz, ambos con esos 2,09 m.