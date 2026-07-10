Baqueira abre la venta anticipada de su forfait de temporada y activa las reservas para el invierno

Archivo - Baqueira Beret abre la venta anticipada de su forfait de la próxima temporada y activa las reservas para el invierno. - TXEMA TRULL - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Baqueira Beret, situada en la Val d'Aran y les Valls d'Àneu (Lleida), ha abierto la venta anticipada de su forfait de temporada 'BaqueiraPass', desde el pasado 1 de julio y hasta el 1 de noviembre, para la temporada de invierno 2026-27, según informa este viernes en un comunicado.

La campaña de comercialización busca premiar con tarifas especiales a los usuarios más previsores antes de la entrada en vigor de los precios generales de la temporada. La estación tiene previsto inaugurar la temporada de invierno el 28 de noviembre y extenderlo hasta el 4 de abril de 2027, siempre que las condiciones meteorológicas y de nieve lo permitan.

La tarifa promocional para la modalidad de adulto se ha fijado en 1.300 euros, mientras que los pases juvenil e infantil pueden adquirirse anticipadamente por 1.150 y 775 euros, respectivamente. Una vez finalizada esta primera fase de venta, los precios pasarán a ser de 1.400 euros para el pase de adulto, 1.250 euros para el juvenil y 850 euros para el infantil.

Además del ahorro económico, la compra del soporte digital permite a los titulares gestionar y recargar de forma telemática sus propios forfaits y los de sus familiares o acompañantes. Simultáneamente, la estación ha activado la gestión de reservas para la próxima temporada invernal a través de su central de reservas oficial en internet.

Esta herramienta permite asegurar el alojamiento y organizar la estancia con antelación en las semanas del calendario con mayor demanda, como el puente de la Constitución, las vacaciones de Navidad, el mes de febrero o la Semana Santa.

La contratación directa ofrece acceso a una selección de hoteles, apartamentos y casas de alquiler en la zona con la garantía del mejor precio y sin intermediarios. Los clientes que gestionen su estancia de forma directa dispondrán de ventajas como la entrega exprés del forfait y de la documentación directamente en su hospedaje, así como acceso gratuito al aparcamiento cubierto del telecabina.

La tramitación cuenta con el asesoramiento de un equipo de profesionales encargado de diseñar experiencias a medida para cada viajero. Entre las opciones de alojamiento a pie de pistas gestionadas directamente por la propia estación destacan las estancias en el Hotel Montarto y los apartamentos de 'Apartarent'.

La oferta de servicios de nieve para este invierno incluye el alquiler de material en los centros 'Baqueira Store' de Ruda, Beret, Bosque, Bonaigua, Baqueira 1500 y el Hotel Montarto, con opción de devolver los equipos en cualquiera de ellos.

Asimismo, se han habilitado las solicitudes para guardaesquís a pie de pistas, clases de esquí y snowboard, servicios infantiles de 'Baby Baqueira' y actividades complementarias de ocio como excursiones con raquetas, motos de nieve, paseos en trineo tirados por perros, vuelos panorámicos o reservas en restaurantes.