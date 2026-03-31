La estación de esquí Baqueira Beret afronta la última semana de la temporada con mucha nieve y un programa de despedida. - BAQUEIRA BERET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Baqueira Beret afronta la última semana de la temporada 2025-26, que culminará el lunes 6 de abril, con nevadas de 50 centímetros y más de 2 metros de espesor de nieve en las cotas altas, y un programa de actividades que culminará el sábado con el Moët Winter Lounge Closing Party.

A pocos días del final de la ya histórica campaña, las intensas nevadas siguen siendo protagonistas hasta, al menos, este martes, mientras que el resto de la Semana Santa está prevista una clara mejora de la meteorología para acabar el Lunes Santo con tiempo plenamente primaveral.

Con tantos días de invierno en las suelas y uso intensivo del material, la reparación y mantenimiento de esquís y tablas de snowboard se convierte en una de las principales recomendaciones para garantizar su rendimiento y durabilidad de cara al próximo año.

Por este motivo, la estación ha reforzado su departamento Baqueira Store para la reparación y custodia de material, dando respuesta a una demanda cada vez más extendida entre los esquiadores habituales. Más allá de los días en pista, el mantenimiento posterior a la temporada se consolida como parte esencial de la experiencia, especialmente en inviernos con buenas condiciones de nieve en los que se ha utilizado mucho el material.

La previsión para esta última semana de temporada, coincidiendo con la Semana Santa, tras un fin de semana de 28 y 29 de marzo con nevadas, aunque fuerte viento, que han dejado hasta 50 centímetros de nieve, apunta a un escenario ideal con una progresión hacia condiciones primaverales a finales de semana.

Tras las nevadas acumuladas a lo largo del invierno, que han dejado una base sólida con espesores que superan los 2 metros en el conjunto del dominio esquiable, se esperan algunos episodios de nevadas hasta el jueves 2 de abril acompañados de temperaturas bajas que favorecerán la conservación de la nieve.

A partir del viernes, el tiempo tenderá a estabilizarse con mayor presencia de sol y un ascenso de las temperaturas, lo que permitirá disfrutar de nieve en buen estado en las primeras horas del día, evolucionando hacia condiciones de nieve primavera a medida que avance la jornada.

La estación no olvida el carácter festivo de los últimos días de esquí y snowboard. Destaca en su agenda la Closing Party del Moët Winter Lounge el sábado 4, a partir de las 12 horas, con los DJs Ponce y Faby pinchando el cierre de temporada.

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DEL MATERIAL

La gran temporada 2025-2026 tiene un impacto directo en el desgaste del material. Por ello, Baqueira Store ofrece un servicio integral de reparación y mantenimiento que incluye la revisión de cantos, reparación de suelas y encerado, con el objetivo de conservar las prestaciones del equipo tras meses de uso continuado.

Además, la estación pone a disposición de los usuarios que hayan contratado este servicio de mantenimiento la posibilidad de la custodia gratuita durante los meses de verano, que permite almacenar esquís y tablas en condiciones adecuadas hasta el inicio de la próxima temporada.

Esta opción aporta comodidad al esquiador y asegura la correcta conservación del material en un periodo en el que el almacenamiento doméstico no siempre reúne las condiciones óptimas. Con esta propuesta, Baqueira Beret acompaña al usuario más allá del calendario de invierno, integrando el mantenimiento y la logística del material dentro de una visión más amplia de la experiencia de esquí.