Belasteguín desvela las claves de un número uno mundial de pádel en las WITL Talks

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador argentino Fernando Belasteguín 'Bela' desvelará las claves de un número uno del mundo de pádel este jueves (18:30 horas) en la charla online 'WITL Talks at home' by Andbank, impulsada por la plataforma de contenidos 'Where is the limit?' y que lidera el ex Director Ejecutivo (CEO) de GAES Antonio Gassó.

Belasteguín fue número uno del mundo de pádel, el más joven de la historia con 22 años, durante más de 16 años consecutivos (de 2002 a 2018) y es el gran referente de su deporte a nivel mundial. Junto a Juan Martín Díaz, fueron la única pareja en la historia en pasar 1 año y 9 meses invictos, ganando 22 torneos consecutivos (de septiembre de 2005 a mayo de 2007), además de ser los únicos en estar 13 años como al frente de la clasificación mundial y en ganar 170 torneos.

Es el único jugador en la historia del pádel argentino en conseguir 10 Olimpias de plata. En su palmarés destacan cinco Campeonatos del mundo de pádel, ganados en 2002, 2004, 2006, 2014 y 2016. Actualmente, 'Bela' es el jugador con más permanencia en el liderato del ránking mundial de World Padel Tour (WPT), el circuito profesional, de la historia.

Además de Belasteguín también intervendrán Sara Carmona, directora y profesora en un centro de enseñanza deportiva; el guitarrista español Pablo Sáinz-Villegas, considerado como el sucesor de Andrés Segovia y que ha ofrecido recitales en más de 40 países; y Jacobo Parages, quien ha trabajado Marketing y Comunicación en distintas multinacionales en Inglaterra y en España.

Esta versión virtual del programa de conferencias motivacionales WITL Talks pretende ayudar a la población a obtener las claves para afrontar de mejor forma el desconfinamiento progresivo por la pandemia de la COVID-19.