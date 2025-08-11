El 'Biotherm' lidera la Etapa 1 de The Ocean Race Europe tras la salida de Kiel

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'Biotherm' de Paul Meilhat lidera la Etapa 1 de The Ocean Race Europe después de 24 horas desde la salida en Kiel (Alemania), pasando de la ceñida costera a las primeras grandes decisiones tácticas, y encabeza la flota IMOCA hacia el mar del Norte.

El equipo francés fue el primero en pasar por la puerta puntuable del faro de Kiel, sumando dos puntos y marcando el tono para la primera noche, manteniendo detrás, aunque cerca, al también francés 'Paprec Arkéa'. La trimmer del 'Biotherm', Amélie Grassi, reconoció que han estado "trabajando sin parar" estas últimas horas, en las que solo se han permitido pequeñas siestas. "Con la costa tan cerca, mucho tráfico, boyas pequeñas y un viento bastante inestable, descansamos muy poco", manifestó

Tras doblar Skagen y la punta norte de Dinamarca, la flota se enfrentó a un oeste de 15-20 nudos, que aumentará antes de amainar durante la noche. Ya en el mar del Norte, con más espacio para maniobrar y un pronóstico de vientos más ligeros el martes por la mañana, se tendrán que tomar las primeras decisiones.

Mientras, el 'Holcim PRB' y el 'Allagrande MAPEI Racing' tuvieron que regresar a Kiel tras una dramática colisión lateral a los pocos minutos de comenzar la etapa. Ambos equipos están evaluando daños y planificando reparaciones, con la intención de reincorporarse lo antes posible.

En este momento, apenas 40 millas náuticas separan a los cinco IMOCA en regata, con el 'Be Water Positive' canadiense y el 'Team AMAALA' intentando aguantar al trío de cabeza.