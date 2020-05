Bruno Hortelano: "No soñaba con marcas, tenía un sueño olímpico"

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Bruno Hortelano recordó que, con 8 años, viendo "las carreras de Sydney 2000, comenzó "a soñar" con los Juegos, el mayor reto de su vida profesional que pudo saborear en Río de Janeiro y su objetivo para el próximo año en Tokio, "un sueño olímpico" que está por encima de cualquier marca o récord.

El plusmarquista nacional de 100, 200 y 400 metros habló este viernes en Eurosport sobre su debilidad con los Juegos por delante de esas marcas, a la hora de quedarse con un momento de los vividos hasta ahora. "Diría que los Juegos Olímpicos, siendo un sueño desde que empecé el atletismo. Con 8 años estaba viendo las carreras de Sídney y ahí es dónde empecé a soñar", dijo.

"Vi la final donde ganó Greene en una carrera impresionante de los 100 metros. No pensaba que llegaría nunca, pero planté la semilla que dio frutos. La cita olímpica más que ningún récord, no soñaba con marcas, tenía un sueño olímpico", añadió.

Hortelano se describió como un "velocista completo". "No suelo preparar más de una carrera al mismo tiempo. Aunque corro 100, 200 y 400, no he estado preparado en un mismo momento. No hay mucho velocista que haga las tres pruebas. Yo me considero más de 200, por eso creo que tengo margen en el 400. Me considero un velocista completo. Disfruto más del 200, quizá porque me siento más en mi sitio", explicó.

Además, el campeón español se refirió al deporte sin público que dejará la crisis del coronavirus. "En mi caso cuanto más percibo peor va a salir la carrera. No me suele pasar, pero si empieza a pasar no voy a estar concentrado. Con la pistola dejo de ver todo. Veo un poco a los rivales como sombras", apuntó.

Hortelano, que se considera "afortunado" de sus estudios en Estadios Unidos, explicó que la grave crisis que afecta al mundo pondrá a prueba la capacidad de adaptación del ser humano. "Va a haber cambios positivos y negativos. Le doy importancia a la aceptación de las situaciones, ser flexibles. Los grandes campeones son aquellos que son los más capaces de adaptarse", terminó.