La campeona olímpica australiana Madison Wilson, hospitalizada en Italia por COVID

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nadadora australiana Madison Wilson, campeona olímpica del relevo 4x100 metros libre en Tokyo 2020, se encuentra hospitalizada en Italia debido a las complicaciones causadas por la COVID-19, confirmó la propia deportista.

"Me siento extremadamente desafortunada, pero creo que esta es una gran llamada de atención, la COVID-19 es algo serio y cuando se sufre, golpea muy fuerte. Sería estúpido si no dijera que no estaba asustada", escribió en la red social Instagram junto a una foto desde la cama del centro hospitalario.

Wilson explicó que había recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus y que había estado cumpliendo a rajatabla los protocolos sanitarios ante la COVID-19 mientras participaba en la Liga Internacional de Natación en la ciudad de Nápoles.

Además, agradeció el cariño que está recibiendo de sus compañeros de equipo, el LA Current. "Nunca he visto ni veré un equipo con un corazón más grande; lejos de la piscina el grupo de personas más compasivo e increíble, y en la piscina luchamos con todas nuestras fuerzas. Puedo prometer que estaremos listos para semifinales. Me estoy tomando un tiempo para descansar y estoy segura de que me recuperaré en poco tiempo", indicó.

Wilson, de 27 años, ganó una medalla de oro y una plata en los relevos 4x100 libre y estilos en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En Tokio, revalidó junto a su equipo la presea dorada en el 4x100 libre en Tokio y se colgó un bronce en el relevo 4x200 libre.