Carlos Suárez, Rivas y expertos advierten de que "el día después es tarde" para gestionar bien el patrimonio

Publicado 24/05/2019 9:55:52 CET

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado del Real Valladolid, Carlos Suárez, el secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Diego Rivas, el jugador de balonmano José Javier Hombrados y el exatleta Javier Moracho advirtieron de que "el día después, es tarde" para gestionar correctamente el patrimonio personal de un deportista.

Bajo el título 'Gestionar lo que ingresas como deportista profesional', Carlos Suárez, Diego Rivas, José Javier Hombrados, Javier Moracho, economistas y abogados debatieron este jueves sobre las claves para trasladar al deporte el modelo patrimonial de las grandes familias, en una jornada celebrada en el campus en Madrid de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Organizada por Bufete Arroyo Romero, Wealth&Sports, y con el patrocinio de La Caixa y El Corte Inglés, en esta jornada también intervinieron el responsable de grandes clientes de la Caixa, Juan Alfaro, los abogados Pablo Álvarez de Linera y José María Villelabeitia y, entre otros, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Pablo Chico.

Todos ellos hablaron de la importancia de los asesores y de crear "equipos multidisciplinares" para evitar problemas con Hacienda como los que han sufrido en los últimos años futbolistas o entrenadores de élite como Cristiano Ronaldo, Leo Messi y José Mourinho o de la elaboración de protocolos para los deportistas en activo.

"¿Qué aparece en la vida de un deportista? La novia, que no entiende que no compartes tu patrimonio; y tu padre, que 'hace' las alineaciones de los equipos para que tú juegues siempre y después gestiona tu patrimonio. La lucha del gestor del patrimonio es convencer a la mujer, al padre y al deportista y decirle cuál va a ser su situación real en un futuro", aconsejó Carlos Suárez.

El secretario general de AFE, Diego Rivas, subrayó que el futbolista cada vez se está concienciando más de que tiene que pesar en el día después. "Estamos trabajando para que la presión fiscal para los deportistas sea la menor posible en el anteproyecto de la Ley del Deporte. Hay sanciones a los niños por no estudiar, pero también a los padres por no comportarse", indicó sobre las normas en las Escuelas de fútbol del sindicato.

Los exdeportistas y expertos en la gestión de patrimonios destacaron la importancia de la formación académica de los deportistas y del entorno que le rodea. "A un jugador de fútbol americano le dije una frase que escuché a un pensador estadounidense. Tienes dos opciones: 'Vivir ahora como un rey, o vivir toda tu vida como un príncipe'. En la NFL, uno de cada seis deportistas tienen problemas económicos a los dos años de retirarse", indicó José Villelabeitia.

Para el exatleta Javier Moracho, que no tuvo representante en su carrera, la desconfianza es el primer obstáculo que deben sortear los deportistas. "Si no sabes de un tema, no te metas. A veces, es difícil que los deportistas se dejen asesorar", apuntó Moracho, que recordó que su padre le invitó a pedir una hipoteca para la compra de un piso con sus primeros ahorros.

"EL DEPORTISTA ES UN EMPRESARIO"

Para "preservar" el patrimonio de un deportista profesional se debe formar un equipo multidisciplinar formado por el representante, pero también por abogados, economistas, asesores de imagen e, incluso, psicólogos, ensalzó el abogado Javier Arroyo, Director del Máster en Derecho Deportivo Europeo de la URJC.

"El nivel de conocimiento no suple la necesidad de asesoramiento. Qué mayor contingencia hay que la fractura de un menisco para un futbolista. Hay que prevenir y crear estructuras jurídicas, los deportistas deben hacer capitulaciones matrimoniales y, si hay una sociedad de por medio, mejor. El tipo de relaciones parentales hay que regularlas", aconsejó el abogado Jesús Messía de la Cerda.

El deportista se ha convertido en un empresario, apuntó el abogado Pablo Álvarez de Linera, que señaló que existen casos de éxito, pero también de fracaso que provocan una "quiebra" de las relaciones personales y familiares.

"Es complicado para un deportista contradecir a su padre. La convivencia tiene que estar regulada y resulta razonable que, al principio de la carrera profesional, se establezca esa relación. Y debe ser revisada en función de los avatares", añadió Álvarez de Linera, experto en la gestión de grandes fortunas.

El Coordinador del Departamento de Asesoramiento Patrimonial de CaixaBank Banca Privada, Ignacio Velasco, admitió que el deportista se enfrenta a un ecosistema "tremendamente beligerante" y en un entorno regulatorio "que no para de cambiar", lo que le genera "incertidumbre e inseguridad jurídica". "Tener a deportistas y artistas en el banquillo genera negocio", lamentó.

En este sentido, el Catedrático en Derecho Financiero y Tributario Pablo Chico invitó a que el Gobierno apruebe alternativas a la 'Ley Beckham', de la que los deportistas ya no se pueden beneficiar desde 2015, para atraer a las estrellas del deporte, y el responsable de grandes clientes de laCaixa, Juan Alfaro, habló de la necesidad de la "diversificación" de la inversión.

Asimismo, el economista, empresario y consultor Miguel Mangada incidió en la necesidad de la previsión. "El momento actual es dramático. Los deportistas profesionales son ahorradores acelerados. Invierten en el sector inmobiliario, pero gestionar un patrimonio inmobiliario a distancia es un suicidio, una mala apuesta. El deportista habla siempre del día después, pero 'el día después', es tarde", advirtió Mangada.