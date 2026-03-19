Carolina Marín expresa que su participación en el Europeo de Huelva "en ningún momento está confirmada"

Archivo - La jugadora española de bádminton Carolina Marín, en los Juegos Olímpicos de París en 2024. - Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de bádminton española Carolina Marín, campeona olímpica en 2016, tres veces campeona mundial y siete veces de Europa, expresó este jueves que su participación en el Europeo de Huelva, que se celebra del 6 al 12 de abril, "en ningún momento está confirmada".

"A pesar de las informaciones que están surgiendo, queremos expresar que en ningún momento la participación de Carolina en el Europeo de Huelva está confirmada", señalaron desde el departamento de prensa de la jugadora onubense.

La deportista, de 32 años y que sufrió en los Juegos de París su tercera grave de ligamento cruzado anterior, aparece en el cuadro del torneo que se disputará en el pabellón que lleva su nombre, pero su presencia "es lógica desde el punto de vista de que debe estar inscrita para poder jugar", aunque "eso no asegura que suceda".

"La única vía de confirmación de su participación o no será ella misma y trataremos de confirmarlo lo antes posible", concluyeron desde su gabinete de prensa, después de que la Federación Española de Bádminton confirmara que la jugadora onubense accedía al cuadro mediante invitación, debutando directamente en segunda ronda, emparejada con la vencedora del duelo entre la suiza Milena Schnider y la croata Jelena Buchberger.