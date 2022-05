La carrera solidaria Wings for Life recauda 4,7 millones para buscar la cura de lesiones de médula espinal

Wings for Life recauda 4,7 millones para colaborar en la cura de las lesiones de médula espinal. - WINGS FOR LIFE

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La carrera solidaria Wings for Life World Run ha reunido este domingo a 161.892 corredores en 165 países de todo del mundo y ha recaudado 4,7 millones de euros para la investigación de la cura de las lesiones de médula espinal, informan los organizadores.

A las 13.00 hora española daba comienzo esta carrera, con las citas presenciales de Madrid y Valencia. A los treinta minutos, y gracias a la aplicación Run, el Catcher Car avisaba a los participantes de que empezaban a ser perseguidos.

Así, metro a metro, el coche virtual les ha ido alcanzando hasta terminar con el último finisher. A nivel internacional, los ganadores han sido Jo Fukuda y Nina Zarina, que completaron 64,4 kilómetros y 56l kilómetros, respectivamente.

Deportistas de alto nivel como Carlos Sainz, Alberto Ginés, Cristina Gutiérrez la disputaron de forma telemática. El que estuvo presente fue el skater olímpico Danny León. "Tenía muchas ganas de poder formar parte de esta carrera en 2022. No ha sido fácil llegar aquí después de mi lesión y, aunque no he podido recorrer una gran distancia, en esta carrera cada kilómetro suma. Ojalá cada año seamos más los miembros de esta gran familia que es Wings For Life World Run", dijo.