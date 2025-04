Casi 3.000 #RunnersConCausa participan este domingo en la IX Carrera ProFuturo

La prueba se celebra junto a la Movistar Madrid Media Maratón para visibilizar la inclusión digital de los niños en riesgo de exclusión

Casi 3.000 #RunnersConCausa participarán este domingo (9:15 horas) en la novena edición de la Carrera ProFuturo, que se disputa sobre 5 kilómetros, y que coincidirá con la salida del Movistar Madrid Medio Maratón en el que correrán 24.000 atletas, para dar visibilidad a la lucha por la inclusión digital de los niños con discapacidad y en situación de riesgo de exclusión en 30 países.

Ochenta de estos #RunnersConCausa han participado en los entrenamientos liderados por el atleta paralímpico Lorenzo Albaladejo, amigo de ProFuturo, y en los que han fortalecido su condición física, autoestima y habilidades sociales en un ambiente inclusivo y de apoyo mutuo.

Lorenzo Albaladejo se declaró honrado por liderar este programa de entrenamientos inclusivos de la mano de ProFuturo. "El deporte no solo es una herramienta para mejorar el estado físico, sino que también tiene un impacto profundo en el bienestar emocional y la integración social, contribuyendo a la labor de ProFuturo de reducir la brecha educativa y promover la inclusión en entornos vulnerables a través de la educación y el deporte", comentó.

La directora general de ProFuturo, Magdalena Brier, destacó que la tecnología es "clave" para transformar la educación en países vulnerables. "A través de nuestra plataforma educativa, no solo facilitamos el acceso a contenidos interactivos, sino que también formamos a los docentes para que puedan adaptarlos a las realidades locales, impulsando un cambio significativo", manifestó.

Asimismo, Marcelino Pérez, director de Special Olympics Madrid, resaltó la importancia de la colaboración entre entidades. "La colaboración entre diferentes entidades y el trabajo en conjunto son claves para avanzar en la inclusión social. Ver el progreso de estos jóvenes, muchos de ellos vinculados a Special Olympics, es un testimonio del poder del deporte para crear oportunidades y cambiar vidas. Este evento es un ejemplo perfecto de cómo podemos hacer una diferencia real en la vida de los jóvenes", dijo.

De igual forma, Margarita Bujosa, Coordinadora Territorial de Save the Children en Madrid, ha destacado el impacto positivo del programa en los jóvenes en riesgo de exclusión social. "Este programa es un reflejo de lo que se puede lograr cuando unimos esfuerzos para apoyar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Gracias a iniciativas como esta, los jóvenes en riesgo de exclusión social pueden tener acceso a herramientas que les permitan crecer no solo a nivel físico, sino también emocional y social. Para Save the Children, esta colaboración ha sido fundamental para ofrecerles un camino hacia una mayor integración", subrayó.

A lo largo de los tres meses de entrenamientos, 80 jóvenes de entre 14 y 17 años han participado activamente en esta iniciativa, de los cuales 60 tienen discapacidad y 20 están en situación de riesgo de exclusión social.

ProFuturo es un programa de innovación educativa con tecnología puesto en marcha por las fundaciones de Telefónica y la Caixa para reducir la brecha educativa proporcionando una educación de calidad a niños y niñas en entornos vulnerables de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia.

Su modelo de intervención se basa en las evidencias de impacto que le proporcionan continuos procesos de monitorización, estudios y evaluaciones. ProFuturo se apoya en metodologías innovadoras de enseñanza con las que busca que docentes y alumnos desarrollen competencias para hacer frente a los retos del siglo XXI.

El programa trabaja con otras instituciones y empresas y aspira a crear una gran red internacional de docentes que enseñan, aprenden y comparten conocimientos para lograr, entre todos, una educación mejor en el mundo.