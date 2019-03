Collado Villalba se prepara para acoger el Campeonato de España Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo

Publicado 18/03/2019 17:51:42 CET

Las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Collado Villalba albergarán este próximo fin de semana una nueva edición del Campeonato de España Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo, en el que participarán 150 deportistas con discapacidad en busca de dar el salto al equipo nacional.

Atletas con discapacidad visual, física, intelectual o parálisis cerebral comenzarán a competir el sábado a partir de las 10.30 horas en un campeonato que se estructura en seis categorías de edad (Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20), tanto masculinas como femeninas. La competición continuará en sesión de tarde el mismo sábado (de 14.45 a 19.30) para concluir el domingo por la mañana (de 10.00 a 12.30).

"Somos un ayuntamiento muy comprometido con el deporte, y especialmente con el deporte de base. Además, este campeonato tiene un componente especial, con la lección de vida que nos dan estos jóvenes deportistas", expresó Mariola Vargas, alcaldesa de Collado Villalba.

Por su parte, Alba García Falagán, componente del Equipo Promesas Paralímpico y que estuvo el pasado verano en el Europeo de Berlín, aseguró que "es muy importante esta labor de visibilidad para que el deporte paralímpico se extienda".

"A nivel personal, para mí es una experiencia fantástica poder compartir competición con muchos deportistas de diferentes puntos de España. Se trata de una gran labor de inclusión", añadió en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

Por su parte, para Álvaro Ferrol, gestor de Patrocinios y de RSC de Liberty Seguros, este evento es "la continuidad de un proyecto" que iniciaron "ahora hace 13 años con el Comité Paralímpico". "Para nosotros es un motivo de orgullo dar la oportunidad a estos atletas, y no sólo a los que componen el Equipo Promesas Liberty sino a todas aquellas personas con discapacidad que quieran practicar deporte", subrayó.

Esta cita cuenta con el patrocinio de Liberty Seguros, la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) y el Comité Paralímpico Español, además de la ayuda y colaboración del Ayuntamiento de Collado Villalba y del Club Atletismo de la localidad madrileña.