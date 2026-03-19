Archivo - La Copa del Mundo de escalada regresa a Alcobendas con dos pruebas y un nuevo emplazamiento. - AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, prueba de la Copa del Mundo 2026 que se celebra por segunda vez en el municipio de Alcobendas, del 28 al 31 de mayo, se ha presentado este jueves en el Ayuntamiento de Alcobendas con la incorporación de dos nuevas modalidades y un nuevo recinto que podrá albergar hasta un 30% más de público.

Tras el gran éxito de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025, que tuvo lugar en julio del año pasado, los organizadores han renovado el nombre del evento y han elegido un nuevo emplazamiento para aumentar el aforo de los asistentes, trasladando la prueba a la explanada del Polideportivo Municipal José Caballero.

La competición, organizada por World Climbing, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y Prensa Ibérica con el apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas y la colaboración del Consejo Superior de Deportes y la Comunidad de Madrid, contará en esta edición con dos disciplinas para la alta competición: bloque y velocidad.

Cerca de 300 atletas participarán en las categorías absoluta femenina y masculina en las dos pruebas del circuito internacional y también habrá numerosas actividades paralelas en un entorno amplio y accesible para el público.

La World Climbing Series Comunidad de Madrid sitúa de nuevo a Alcobendas dentro del calendario global de escalada de élite al ser una "parada estratégica" dentro de un circuito que recorre distintos países y que reúne a los mejores especialistas del mundo en cada disciplina.

En la presentación estuvieron presentes Jesús Tortosa, concejal de deportes de Alcobendas, Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, Finuco Martínez, CEO de B3 Sportainment, Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deporte de Montaña y Escalada y José Luis Rubayo, presidente de la Federación Madrileña de Montaña y Escalada.

También asistieron los atletas María Laborda, récord de España en escalada de velocidad y Guillermo Peinado, uno de los escaladores jóvenes con mejor trayectoria en Europa. Ambos competirán en mayo en Alcobendas.

El presidente Federación Española de Deportes de Montaña, Bernat Clarella, recalcó que el evento va a situar a España "en el epicentro del mundo de la escalada". "Llevamos una trayectoria que nos llevó al éxito del año pasado con más de 40.000 personas. La Federación Internacional vio en Alcobendas un lugar donde puede desarrollar sus competiciones. Somos una gran organización y un destino de calidad", añadió.

Por su parte, Director General de Deportes, Alberto Tomé, destacó a Alcobendas como una ciudad "referente mundial en deporte". "La apuesta de este municipio siempre ha sido decidida. Esta vez nos vamos a un recinto más grande, con muy buena accesibilidad. Tenemos todos los ingredientes para que este evento sea extraordinario", agregó.

Por último, el consejal de Deportes de Alcobendas, Jesús Tortosa, destacó que es un evento que reafirma la "capacidad" de Alcobendas para realizar "eventos de esta índole". "El deporte es una inversión fundamental para nuestra ciudad. El impacto del evento fue extraordinario, con un retorno económico significativo, pero sobre todo social, invitando a los ciudadanos a iniciarse en este deporte. Estoy seguro que esta edición superará las expectativas", concluyó.