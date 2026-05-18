Coros lanza el nuevo Pace 4 Edición Jakob Ingebrigtsen. - COROS

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La marca Coros ha lanzado el 'Pace 4 Edición Jakob Ingebrigtsen', un reloj inteligente inspirado en el doble campeón olímpico y plusmarquista mundial que en este modelo celebra la intersección entre el rendimiento de élite y la búsqueda implacable de la perfección.

La Edición Jakob Ingebrigtsen, ya disponible, presenta una llamativa combinación de colores en oro y negro, un guiño directo a las históricas victorias olímpicas de Jakob y a su estatus como uno de los corredores de media distancia más dominantes de la historia.

Más allá de la estética, cada elemento de esta edición ha sido creado para reflejar la filosofía de entrenamiento de Jakob Ingebrigtsen y su enfoque en el rendimiento.

Este lanzamiento marca un momento único para Coros, con el estreno de un vídeo de lanzamiento dirigido por una agencia galardonada, que representa la lucha audaz de Jakob entrenando y compitiendo contra sí mismo y sus objetivos para ser el mejor del mundo.

El vídeo trata sobre la elección de entrenar a pesar de la presencia del miedo. "Ser valiente (Fearless) no se trata de no dudar nunca, se trata de presentarse de todos modos, después de los reveses, después de la gloria y después de las lesiones. Se trata de elegir seguir adelante", manifestó Ingebrigtsen.

Con una esfera transparente, el reloj presenta una correa distintiva con la marca 'Fearless' y detalles en dorado inspirados en los campeonatos del atleta nórdico, y una esfera de reloj personalizada, con un tiempo de 03:25, honrando la búsqueda de Jakob por ser el atleta más rápido de la historia en los 1.500 metros.