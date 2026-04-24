Coros y Wahoo ofrecerán a los atletas los datos en un mismo lugar. - COROS/WAHOO

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Coros y Wahoo Fitness han anunciado una alianza estratégica para ofrecer a los deportistas una mayor flexibilidad a la hora de elegir el hardware y la plataforma de entrenamiento que mejor se adapte a sus necesidades.

A partir de ahora, los usuarios de Coros y Wahoo podrán compartir sus datos e integrar la Kickr Run de forma nativa, eliminando barreras para potenciar el rendimiento de cada atleta.

Disponible desde este viernes, Wahoo y Coros han desarrollado una integración de API bidireccional que permite que las actividades registradas en dispositivos de ambas marcas se carguen automáticamente tanto en el Coros Training Hub como en la aplicación Wahoo Systm.

Además, los relojes Coros ya pueden vincularse con la cinta de correr Kickr Run, recibiendo los datos por Bluetooth directamente desde la cinta. Esta funcionalidad garantiza a los atletas una precisión total en sus sesiones de carrera en cinta sin necesidad de sensores externos adicionales.

Esta interoperabilidad otorga a los deportistas la libertad de monitorizar sus métricas según su plan de entrenamiento, manteniendo un historial de actividad unificado y coherente.

Otros puntos clave de esta colaboración incluyen la venta de los modelos Coros Apex 4 y Pace 4 en WahooFitness.com, correas Wahoo personalizadas para relojes Coros, disponibles a finales de verano, y esferas digitales exclusivas de Wahoo disponibles para relojes Coros.