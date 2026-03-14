Damián Quintero: "Recuerdo los Juegos Olímpicos con absoluta presión y la mochila llena de piedras"

El exkarateka español Damián Quintero. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exkarateka español Damián Quintero recuerda los Juegos Olímpicos de Tokio, donde logró la plata en la modalidad de kata, con "absoluta presión" y con la mochila "llena de piedras" por la carga que suponía que su medalla fuera de las "seguras", aunque no esconde su momento más feliz en su carrera deportiva fue el oro del año 2023 en las Series Mundiales.

"Recuerdo los Juego Olímpicos de Tokio con absoluta presión. Cuando ya me puse la medalla y tiré la mochila llena de piedras que tenía, me dije 'Menos mal que la hemos conseguido'. Hubo mucha presión porque se nos ponía la etiqueta de 'medalla segura'. Eso era lo único que tenía en la cabeza. Luego era pandemia, eran muchas sensaciones y lo que me rodeaba a mí a nivel deportivo tampoco me satisfacía mucho", afirmó el subcamepón olímpico en Tokio en 2021, donde su deporte fue olímpico por primera y única vez, en una entrevista a Europa Press.

Quintero recuerda que fue llegar a Tokio y decirse que estaba "solo". "La mente es tan fuerte, que cuando entré en esa área de calentamiento en el Budokan, eso cambió. Me dije 'esto es lo mío, lo que sé hacer es estar subido al tatami haciendo kata. ¿Por qué te vas a poner nervioso?' Y así fue. La competición en sí la recuerdo muy buena. Todo lo demás, no", rememoró tras un acto homenaje en el COE.

Un karateka que fue capaz de mantenerse en la élite más de dos décadas, algo de lo que se ha dado cuenta ahora de su magnitud. "Siempre he estado pensando en el resultado, en otra y otra medalla. Ahora te vas dando cuenta del número de medallas, pero el legado que he podido dejar es lo que más me satisface a mí. El haber sido referente de chicos y chicas, haber abierto un camino, unas puertas que quizás estaban cerradas hace años", apuntó.

Una carrera tan dilatada en la que la clave ha sido "poner el contador a cero". "Es plantearte objetivos a corto plazo y no irte más allá de un año. Yo decía, 'bueno, otro europeo, tengo cinco, pero no tengo seis'. Esta pregunta más o menos parecida, la contestó Rafa Nadal cuando le dijeron cómo se motivaba en Roland Garros. Siempre queremos más porque estás metido en esa rueda de la competición", añadió.

"El punto de inflexión fue la plata olímpica. Venía de una época muy dura, pasé por la época dorada y continué. Es un mensaje para las jóvenes promesas, deben pensar que aunque no estén en los Juegos se puede conseguir, pueden crear una marca, conseguir patrocinadores, ser campeones del mundo y de Europa. Eso es a lo que aspiramos ahora. Y si no te convence eso, es que no estás en el lugar adecuado", analizó el malagueño.

"TRAS TOKIO ENTRENABA EN UNA ESQUINA, ESTABA CASI DESPLAZADO DEL TATAMI"

En cuanto al mejor momento de su dilatada carrera, Quintero tiene claro que fue en 2022 y 2023, cuando "la gente parece que te dejan de lado en el CAR". "Teníamos un tatami bastante amplio y yo entrenaba en una 'esquinita', estaba casi desplazado de ese tatami. Yo. Suena raro, pero es así", subrayó.

"Junto con mi entrenador José Alburquerque, en el primer torneo, conseguimos la primera medalla de oro en un circuito mundial. Para mí, esa medalla es mucho más valiosa que la del Campeonato del Mundo. Estaban los 32 mejores del mundo, no solo todos los que van por los países mundiales. Y con 40 años hicimos la mejor temporada de mi vida. Recuerdo más esa temporada que a lo mejor el simple hecho de decir he ganado una medalla en los Juegos", reivindicó el dos veces campeón del mundo.

Una vida deportiva plagada de éxitos en la que Damián Quintero destaca el haber sabido rodearse "de un buen equipo". "Fui el primero, en conseguir un patrocinio dentro del mundo del karate en cuanto a los 'karatekinos', los trajes que nosotros llevamos. Vas abriendo esas puertas que a lo mejor en ese momento no te das cuenta, porque estás inmerso en conseguir lo tuyo. Pero el día menos pensado, como es hoy, te das cuenta de lo que has abierto, lo que has hecho por tu deporte y por las demás personas. Espero que estén agradecidos", advirtió.

En cuanto al futuro, se ve, pese a su carrera como ingeniero aeroespacial, "vinculado al karate" y "no como entrenador". "Creo que me veo como gestor, dentro de la Federación Española o Mundial. Puedo aportar mi experiencia en esos ámbitos. Al final son gente que llevan muchos años dirigiendo y han dirigido muy bien, pero quizás actualizar cosas viene bien, así como escuchar gente que ha estado en el tatami", concluyó.