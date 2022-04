David Hidalgo: "La competitividad de Andorra respecto a otros candidatos permite ofrecer un recorrido más amplio"

"Tener una aportación tan importante en derechos de TV y patrocinio da confianza para poder diseñar un evento en toda su magnitud"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Grandvalira-ENSISA, David Hidalgo, ha asegurado que la "importante" inyección económica prevista en derechos de televisión y patrocinio les da "confianza" para organizar los Campeonatos del Mundo de esquí alpino en 2027, para los que presentan su candidatura frente a la suiza Crans-Montana, la alemana Garmisch-Partenkirchen y la noruega Narvik y en los que podrían recibir hasta "10.000 espectadores" al día con una ocupación hotelera "del 100%".

"Hemos evolucionado de tener ilusiones a tener opciones. Lo que las personas van a votar es mucho más que un dossier de candidatura. Deben valorar quién ha sido el organizador antes, qué voluntad de cambio y de innovación hay, qué ideas de cara a la globalización del esquí de competición tiene la Federación... Y aquí es donde creo que nosotros hemos encajado muy bien", declaró en una entrevista a Europa Press.

Respecto a la financiación de la cita, Hidalgo explicó que los derechos de televisión y patrocinio suponen "la parte principal del cuadro del presupuesto". "El hecho de tener una aportación tan importante en derechos de televisión y patrocinio te da confianza para poder diseñar un evento en toda su magnitud. La competitividad de Andorra respecto a otros candidatos hace que, con los mismos ingresos, podamos dar un recorrido mucho más amplio; la diferencia de costes operativos de una sede como la nuestra a una como Suiza son casi de uno a tres", indicó, afirmando además que los ingresos de ticketing se destinarán en gran medida a "acciones de ámbito social y solidario", dijo.

En cuanto al presupuesto, dividido entre inversiones y presupuesto operativo, destacó que Grandvalira "no necesita una gran cantidad de inversiones", ya que Andorra "ya ha hecho los deberes" en infraestructuras deportivas.

"Lo único que hace falta son ajustes menores comparado con lo que es el ritmo de inversión habitual de una estación como la nuestra. Quizá haya que mejorar alguna zona llegada o la seguridad de alguna pista, pero no es nada relevante", manifestó.

Mientras, el presupuesto operativo se mueve alrededor de "40 millones de euros". "Una parte importante es el alojamiento. Habrá que gestionar casi cincuenta y cinco mil noches de hotel durante los 15 días. Después, hay una parte importante en referencia al ski festival, es decir, el entretenimiento, otro de los pilares de la candidatura; no solo hablamos de competiciones y de carreras de esquí, sino de un evento mayor, con una gran cantidad de eventos paralelos, incluyendo las Ceremonias de Inauguración y Clausura", expuso.

Dentro de eso, prestarán especial atención a "logística y transporte", con la idea de sustituir "el vehículo privado por el transporte público". "Nuestra apuesta es evitar el coche privado. Vamos a tener que reforzar muchísimo la infraestructura de transporte público. También tendremos una lista larga de gastos operativos en función de instalaciones temporales, como la instalación de gradas o el acondicionamiento del centro de prensa, que se llevan una parte importante presupuesto. Y está la parte de los voluntarios o de la alimentación", añadió.

"Tenemos calculado hasta cuántos autobuses van a hacer falta, a qué hora y dónde. Hemos llegado a un nivel de detalle que nos hace ser optimistas en cuanto a cambiar temporalmente los hábitos de movilidad, y espero que estos hábitos queden como legado", indicó.

Hidalgo recalcó también el positivo impacto económico que tendrá el evento para Andorra y los Pirineos, aunque resulta difícil de medir en cifras por la ausencia de "una metodología estándar". "Los eventos tienen un impacto doble, uno directo, durante esos quince días, y otro a largo plazo. El primero se mide haciendo una estimación del gasto que los asistentes hacen en promedio. El efecto a largo plazo es más complicado de medir porque no se acaba el día de la Ceremonia de Clausura, sino que tienes que seguir midiéndolo durante los años posteriores", apuntó.

"Nuestra intención es que por cada una de las trece carreras haya entre cinco mil espectadores sentados más cinco mil de pie, unos 10.000; estás hablando de 130.000-150.000 espectadores a lo largo de los quince días", prosiguió. "Llevamos dos años en pandemia y los últimos Mundiales no son ilustrativos. A partir de los Mundiales de Courchevel Méribel 2023, haremos un ajuste más fino y veremos si nuestra previsión de 5.000 espectadores sentados se queda corta o hay que ampliar", destacó.

En este sentido, señaló que será importante saber qué efecto tendrá la cita en los "mercados internacionales", asegurando que la "primera anilla de proximidad" siguen siendo España y Francia. "Hay una segunda anilla importantísima para nosotros, que es principalmente, Escandinavia, Benelux, y desde hace un tiempo, Alemania e Italia, que son dos mercados emisores en los que aspiramos a crecer. En la tercera anilla estarían mercados de más distancia como el norteamericano, el Este de Europa, principalmente Polonia", advirtió.

También estima una ocupación hotelera del "100%" debido a que los Mundiales se celebran "en temporada alta". "Lo que ya prevemos es una cierta sustitución de clientela, es decir, que algunos de los clientes habituales que quizá no son fanáticos del esquí de competición en esas dos semanas no vengan, pero que sean sustituidos por tanto el cliente más seguidor como por la familia deportiva", apuntó.

Por último, Hidalgo explicó que la situación de Andorra y el "producto turístico andorrano" les hacen tener "una ventaja competitiva muy grande" respecto a los demás candidatos. "Cuando planteas una estancia turística de esquí larga, a partir de 4 o 5 días, no solo das importancia al dominio esquiable, sino también a todo lo que hay alrededor. Nuestra candidatura no es la candidatura de una estación, no es la candidatura de una región o de una parroquia, sino la candidatura de un país", expresó.

"Somos un país a pie de pistas, de 80.000 habitantes y ocho millones de visitantes cada año, y tenemos tanto la estructura como el conocimiento para acoger a miles de personas durante días. Este es el gran factor diferenciador. Tienes teatro, cine, música, gastronomía, cultura... El abanico turístico es realmente completo. Hay muchas cosas que hacer en Andorra y eso es el complemento ideal para una candidatura como la nuestra", concluyó.