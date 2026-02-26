Decathlon inicia el proceso de selección para incorporar a más de 60 personas en Canarias

Dos trabajadores de Decathlon en una tienda de las Islas Canarias - DECATHLON

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon' ha iniciado el proceso de selección para incorporar a más de 60 personas en Canarias de cara a reforzar sus equipos en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote con nuevas oportunidades laborales vinculadas al deporte.

"'Decathlon', la marca mundial multideporte, inicia una campaña de contratación con el objetivo de incorporar a 65 perfiles apasionados por el deporte en distintas tiendas del archipiélago canario", indicó la compañía en nota de prensa, donde apuntó las personas interesadas pueden consultar las vacantes y enviar su candidatura a través de su portal de empleo.

En concreto, la compañía reforzará su presencia en Canarias con la incorporación de 33 vendedores y vendedoras en Tenerife, 20 en Gran Canaria y 7 en Lanzarote. Asimismo, el proceso de selección prevé la contratación de cinco responsables de equipo para las tiendas de Telde, Tamaraceite, Lanzarote, Adeje y La Laguna.

'Decathlon' señala que los colaboradores y colaboradoras que se incorporen al equipo desarrollarán su actividad en un entorno dinámico, asumiendo responsabilidades desde el inicio y participando activamente en la experiencia de cliente. "La compañía apuesta por el aprendizaje práctico como ejes de su modelo de gestión, favoreciendo el desarrollo de habilidades y la adquisición de experiencia en un entorno profesional vinculado al mundo del deporte", añadió.

Para Aritz Serna, líder área Canarias en Decathlon España, estas incorporaciones reflejan su "apuesta por Canarias y por estar cada vez más cerca de los deportistas de las islas". "Queremos equipos que conecten con la comunidad local y que contribuyan a hacer accesible el deporte al mayor número de personas en el archipiélago", subrayó.