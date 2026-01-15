Distrito Estudio acelera su expansión y prevé rozar 25 centros operativos en 2026. - DISTRITO ESTUDIO

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cadena de 'boutiques' de entrenamiento deportivo Distrito Estudio afronta este 2026 con un plan de crecimiento que contempla la apertura durante este ejercicio de ocho nuevos centros, tres de ellos en el segundo semestre, con lo que sumará cerca de 25 establecimientos operativos en España.

La enseña, que celebró en 2025 su décimo aniversario, ha cerrado el último año con una red de 16 gimnasios distribuidos por el territorio nacional. De ellos, cinco son de gestión propia y once operan bajo el modelo de franquicia, fórmula que la compañía seguirá impulsando como eje central de su estrategia de expansión.

Distrito Estudio mantiene su apuesta por un formato boutique orientado a un público que demanda atención personalizada, entrenamientos especializados y una experiencia deportiva diferencial.

La compañía trabaja actualmente en la selección de ubicaciones para las próximas aperturas. Aunque la compañía no desvela los emplazamientos concretos, si confirma que se trata de mercados estratégicos.

Distrito Estudio cuenta actualmente con 6.300 socios activos, que realizan una media de 2,5 entrenamientos semanales. Este alto nivel de recurrencia se explica por el perfil de su cliente: un público mayoritariamente adulto, con una edad media cercana a los 40 años y con una notable presencia femenina, que representa el 72 por ciento del total.

La fidelidad de los usuarios se refleja también en los índices de ocupación de las clases, que alcanzan niveles especialmente elevados en las franjas de mayor demanda: un 55 por ciento entre las 7:00 y las 11:00 horas, un 70 por ciento entre las 11:00 y las 15:30, y hasta un 80 por ciento entre las 16:00 y las 22:00.

El reconocimiento del cliente se ha convertido en uno de los principales activos de la marca. Distrito Estudio ha sido recientemente distinguida como la cadena de fitness boutique mejor valorada de España en Google, con más de 4.300 reseñas y una puntuación media de 4,94 sobre 5.

Este indicador sitúa a la enseña por encima de competidores nacionales e internacionales y refuerza su posicionamiento en un mercado cada vez más exigente. Fundada en Vigo en 2015, la compañía ha construido su propuesta sobre el modelo californiano de boutique fitness, combinando especialización, profesionalización y una atención integral al bienestar físico.

Su oferta incluye disciplinas como Strength, Bootcamp, D45, Pilates, Yoga o WOD, además de programas adaptados tanto a quienes buscan entrenamientos de alta intensidad como a quienes priorizan la recuperación y el equilibrio.

Otro de los elementos diferenciales de Distrito Estudio es su alianza con New Balance, que la convierte en la única red oficial de centros de la marca a nivel internacional. Cada gimnasio incorpora un espacio comercial donde los usuarios pueden adquirir equipamiento deportivo y colecciones exclusivas, un valor añadido que contribuye a reforzar la experiencia del cliente y la identidad de la enseña.

De cara a 2026, el objetivo de la compañía pasa por consolidar su liderazgo en un sector marcado por la competencia creciente y la sofisticación del consumidor.

Para ello, Distrito Estudio centrará sus esfuerzos en ampliar su red, fortalecer su comunidad de socios y mantener los altos niveles de satisfacción que han caracterizado su trayectoria. Todo ello bajo un modelo de negocio que busca responder tanto a las expectativas del usuario final como a las del inversor.