Fouzeya Faridoon (Consejo de Deportes): "Los eventos deportivos no son objetivo final sino una plataforma para un estilo de vida más activo"

El objetivo de la ciudad del Burj Khalifa a medio plazo: alcanzar más de 2,6 millones de residentes activos

DUBÁI (EMIRATOS ÁRABES), 25 Nov. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Gaspar Díez) -

Dubái, la ultravanguardista metrópoli más grande de los Emiratos Árabes Unidos, ha apostado por los eventos deportivos como la Dubai Run o el Dubai Fitness Challenge como "plataforma" para consolidarse como destino turístico, promover un estilo de vida más saludable y lograr el objetivo, a medio plazo, de alcanzar que más de 2,6 de sus 4 millones de residentes practiquen algún tipo de ejercicio.

Así lo manifestó en una entrevista a Europa Press la responsable de eventos comunitarios del Consejo de Deportes de Dubái, Fouzeya Faridoon, tras la octava edición de la Dubai Run, la carrera popular gratuita más grande del mundo celebrada el pasado 22 de noviembre y en la que participaron más de 310.000 corredores.

La clave del éxito dubaití: infraestructuras de primer nivel, alianzas estratégicas y una comunidad muy activa. "Nuestra nueva estrategia deportiva refuerza la ambición de Dubái de convertirse en una de las principales ciudades deportivas del mundo, atrayendo grandes eventos internacionales y, al mismo tiempo, creando oportunidades para que la comunidad local participe", indicó Fouzeya Faridoon.

En la meta del 10K de la Dubai Run, una celebración del running con exhibiciones de cazas de combate, pilotos en paramotor, perros robot y música de tambores en la que participaron más corredores que la población entera de Valladolid, la responsable de eventos deportivos dubaití destacó el crecimiento del deporte en los últimos años.

Un ejemplo es la propia Dubai Run, cuya primera edición en 2019 reunió a 70.000 corredores y que ha incrementado la participación en un 342,9 por ciento en tan solo siete años. "Para nosotros, el evento no es el objetivo final sino una plataforma para inspirar a las personas a adoptar un estilo de vida más activo. Vinculamos los grandes eventos con programas comunitarios y oportunidades disponibles durante todo el año, que animan a las personas a seguir manteniéndose activas más allá del evento en sí. Esto respalda nuestro objetivo estratégico de aumentar el número de residentes activos en Dubái", señaló Faridoon.

Graduada en Gestión de Negocios y Calidad, Faridoon se ha convertido en una de las referentes del deporte emiratí tras formarse en el programa de liderazgo 'Hamdan bin Mohammed'. Pionera, es la primera mujer emiratí y árabe en formar parte del Comité Femenino de la Federación Asiática de Rugby.

Junto al icónico Museo del Futuro, un espacio que se eleva sobre una colina verde en forma de 'O' alargada, y que expone los avances en robótica e inteligencia artificial del país, la directiva deportiva emiratí reveló que en el presente el principal reto consiste en animar a los ciudadanos a mantener un estilo de vida saludable de forma constante.

REFERENTE DEPORTIVO MUNDIAL

Con este propósito de impulsar la práctica deportiva surgió el Dubai Fitness Challenge, que, con el lema 'What's Your 30x30?', ha invitado a la población del emirato a practicar, al menos, 30 minutos de ejercicio físico en el último mes, desde el pasado 31 de octubre y hasta este próximo 29 de noviembre.

"Nuestro enfoque consiste en hacer que el deporte sea accesible y relevante para todos, independientemente de su edad, género o capacidades. También estamos trabajando en la introducción de disciplinas deportivas nuevas y variadas, así como en la ampliación de las actividades en diferentes comunidades. Esto contribuye a la estrategia general del Consejo, que busca llegar a más residentes y consolidar la posición de Dubái como referente deportivo a nivel mundial", subrayó.

En este sentido, Faridoon destacó, en la entrevista a Europa Press, que la participación de las mujeres en el deporte de Dubái ha experimentado un "crecimiento significativo" tanto en la práctica del ejercicio físico como en la asunción al más alto nivel de los puestos de liderazgo.

"En el Consejo de Deportes de Dubái nos centramos en crear más oportunidades para mujeres y niñas a través de programas específicos, eventos e iniciativas comunitarias, en consonancia con nuestro objetivo estratégico de aumentar la participación activa en toda la comunidad", explicó.

Actualmente, el principal reto que afronta la comunidad deportiva de Dubái es seguir sumando residentes que adopten un estilo de vida activo de forma constante, la filosofía que impulsa al Siro One Za'abeel, un hotel de 5 estrellas enfocado en el mundo del fitness, el sueño y la recuperación.

En su planta 25, el 'Siro' ofrece material deportivo de la firma sueca Casall a cuerpos atléticos que se sumergen en su área de bienestar y desayunan açaí, tostadas francesas y batidos nutritivos con vistas al 'Frame', el marco de fotos más grande del planeta, según The Guardian, que divide la parte antigua y moderna de la capital dubaití.

En esta singular construcción de dos torres, atravesada por una planta horizontal, el tiempo parece haberse detenido a centenares de metros de altura, donde apenas hace unas horas la 'marea verde' de la Dubai Run había cubierto el distrito financiero, el Mall y las fuentes de agua que por la noche bailan al son de música clásica, en una coreografía inolvidable, a la sombra del infinito Burj Khalifa.

"¿El desafío? Acercar el deporte a los ciudadanos con programas comunitarios, eventos e instalaciones accesibles para llegar a más de 2,6 millones de residentes activos, y garantizar que la participación sea inclusiva y esté disponibles en todo Dubái", resumió la directiva de un Dubái en el que el petróleo ya es una fuente marginal de sus ingresos, y que ha encontrado en el deporte su inspiración para consolidarse como potencia económica global.