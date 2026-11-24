Archivo - Egoitz Bijueska - Domenico Cippitelli / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El skater español Egoitz Bijueska ha recibido el premio anual de la Federación Internacional de Patinaje (World Skate) tras terminar 2026 como número uno del ranking mundial masculino de skateboarding en la modalidad de park, ha anunciado este martes el organismo federativo.

El deportista vasco, que este martes cumple 16 años, se proclamó por segunda vez hace poco más de un mes campeón del mundo de park durante los World Skate Games celebrados en Asunción. Además, posee tres medallas en los X Games.

El lunes, durante un evento publicitario, el bilbaíno se fracturó la clavícula. "¡Un viaje increíble! Me rompí la clavícula el último día, pero aun así fue una semana divertidísima", señaló en su cuenta de la red social Instagram.

Además de Bijueska, también recibieron sus respectivos galardones como líderes de sus respectivos rankings la japonesa Mizuho Hasegawa, en modalidad femenina de park; la australiana Chloe Covell, en street femenino; y el japonés Sora Shirai, en street masculino.