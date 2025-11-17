España acudirá con 25 nadadores al Europeo de Piscina Corta

Archivo - Carmen Weiler durante los Juegos Olímpicos de París de 2024 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española de natación competirá con 25 nadadores, 14 hombres y 11 mujeres, en los próximos Campeonatos de Europa de Piscina Corta, que acogerá la localidad polaca de Lublin del 2 al 7 de diciembre, según informó este lunes la Real Federación Española de Natación (RFEN).

La lista definitiva ha resultado tras la conclusión este domingo de los Campeonatos de España celebrado en Barcelona, que era la última competición clasificatoria, y conforme con los criterios de selección publicados por el organismo federativo.

El combinado masculino estará liderado por Hugo González de Oliveira y Carles Coll, y lo completan César Castro, Sergio de Celis, Isak Fernández, Arbidel González, Luca Hoek, Miguel Martínez, Iván Martínez, Mario Méndez, Diego Mira, Miguel Pérez-Godoy, Eudald Tarrats y Cristóbal Vargas.

Por su parte, el femenino, donde sobresalen nombres como los de Carmen Weiler y Emma Carrasco, lo componen Laura Cabanes, Ainhoa Campabadal, Carla Carrón, María Daza, María de Valdés, Paula González, Ángel Martínez, Estella Tonrath y Alba Vázquez.

La RFEN apuntó igualmente que la convocatoria oficial de deportistas con el programa de pruebas definitivo, así como la convocatoria de entrenadores y equipo de apoyo, se publicará durante las semanas previas al campeonato.