España arranca exigido la segunda fase del Europeo de Waterpolo

El técnico español David Martín durante el encuentro de la fase de grupos entre España y Serbia en el Europeo de Waterpolo Masculino de Belgrado - Europa Press/Contacto/Predrag Milosavljevic

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española de waterpolo masculino afronta este viernes el primer partido de la Ronda Principal del Campeonato de Europa que se está disputando en Belgrado, una segunda fase a la que llegan arrastrando parte de lo logrado en la ronda preliminar y donde será clave ganar los tres duelos, empezando por el de una Montenegro a la que han ganado en los últimos ocho partidos.

El Europeo ha cambiado parte del formato y a esta segunda ronda no se llega limpio de puntos, partiendo de cero, sino que los puntos logrados en la primera ronda ante equipos que sigan vivos --no se tiene en cuenta el resultado logrado ante países que hayan quedado eliminados-- se arrastran a esta segunda fase.

Así, España, que fue segunda en el Grupo C tras ganar a Países Bajos (7-14) e Israel (3-28) y perder ante la anfitriona Serbia (11-12), pasó de ronda junto a serbios y neerlandeses con los 3 puntos del triunfo contra los neerlandeses, ya que el triunfo contra el eliminado combinado hebreo no cuenta.

En cambio, Serbia pasa con 5 puntos (también ganó a Países Bajos, en penaltis, sumando 2 puntos) y los neerlandeses con 1, el sumado en esa derrota en la tanda de penaltis. Y estos tres equipos, ahora en el Grupo E, se las verán con los tres clasificados del Grupo A de la ronda preliminar; Hungría (pasa con 6 puntos), Montenegro (3) y Francia (0).

Antes de que este viernes se jueguen los tres primeros partidos de este Grupo E de la 'Main Round', España está virtualmente fuera, al ser tercera en un grupo en el que sólo los dos primeros pasan a semifinales. Pero, si gana sus tres duelos, estará clasificada de forma matemática.

El primer partido será contra Montenegro (15.30 horas), una selección a la que han ganado en los últimos ocho cara a cara, ya fuera en duelos de Mundiales de natación, Mundial de waterpolo, Europeo, Juegos Olímpicos o Copa del Mundo. En todos los escenarios ha ganado España y los de David Martín, este viernes, deben volver a repetir triunfo para abrir bien esta 'Main round' y tener opciones de luchar por las medallas.

Siendo vigentes campeones del Europeo y a tenor de esos precedentes, pero también del potencial mostrado en este Europeo, con una única derrota por la mínima ante la anfitriona Serbia, España debería ganar a los montenegrinos (que sufrieron para ganar a Francia) y empezar a inquietar a Serbia, segunda en este grupo, y a Hungría, única que llega con 'pleno' de victorias y 6 puntos.

Además, los húngaros serán el rival de la tercera jornada, después de que España afronte el 'trámite' del duelo ante una Francia a la que ha venido siendo muy superior, también. Para este duelo ante Montenegro, el seleccionador nacional recupera a Álvaro Granados, uno de los mejores hombres del equipo, que no pudo jugar en el triunfo contra Países Bajos por su expulsión en el duelo de la segunda jornada contra Serbia.