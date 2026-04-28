España arranca en Londres con sendas victorias el Mundial de tenis de mesa por equipos

La selección española masculina de tenis de mesa celebra un triunfo en el Campeonato del Mundo. - RFETM

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas femenina y masculina de tenis de mesa, de modo respectivo ante República Democrática del Congo y frente a Eslovenia, han comenzado este martes con buen pie el Campeonato del Mundo por equipos, que se está disputando en Londres (Reino Unido).

Así, España inició el certamen masculino con una victoria por 3-1 ante el combinado esloveno, primer favorito del Grupo 5, merced a un encuentro cuyo resultado se prevé clave para avanzar de ronda. Álvaro Robles abrió el enfrentamiento ganando por 3-1 a Deni Kozul, pero Juan Pérez en el segundo partido cedió holgadamente contra Darko Jorgic por 0-3.

A continuación, Daniel Berzosa volvió a adelantar en el marcador global a la selección española con su victoria por 3-0 sobre Bojan Tokic. Y en el cuarto partido, Álvaro Robles certificó el triunfo tras imponerse por 3-2 a Darko Jorgic, sumando el tercer punto definitivo para España.

Por su parte, la selección española femenina debutó con triunfo por 3-0 debido a la incomparecencia de la RD Congo en la primera cita del Grupo 9. El conjunto encabezado por María Xiao y Sofía Xuan Zhang disputará sus próximos compromisos el 29 de abril frente a Polonia y el 1 de mayo ante Corea del Norte, buscando asegurar su clasificación en la fase de grupos.