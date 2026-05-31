España firma un sexto y un octavo puesto en el HSBC SVNS Series Valladolid - ZACH FRANZEN

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas masculina y femenina de rugby a siete terminaron este domingo en sexta y octava posición en el HSBC SVNS Series Valladolid 2026, después perder (12-22) contra Nueva Zelanda y 5-17 contra Fiji.

La selección masculina terminó sexta tras ceder sobre todo en la segunda mitad, después de un 12-5 al descanso. Los 'Leones' llegarán a Burdeos en quita posición global, tras el tercer puesto de Hong Kong y el sexto de Valladolid. Mientras, las 'Leonas' terminaron en buena posición de cara a la última cita del año.

Con el objetivo de finalizar su clasificación para el primer nivel de las SVNS Series del año que viene, el equipo de María Ribera dejó grandes sensaciones en la cita vallisoletana aunque no pudo con Fiji en el último encuentro.