España lidera la primera jornada del Gran Premio de Sídney de SailGP

El equipo español de SailGP en el Gran Premio de Sídney - BRETT PHIBBS-SAILGP

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo español ha firmado este sábado dos victorias y dos quintos puestos en las cuatro mangas disputadas para terminar en primera posición la primera jornada del Gran Premio de Sídney, tercera cita del Mundial de SailGP, unos resultados que le acercan a disputar la final.

Los 'Gallos', que no pudieron disputar en Perth la primera cita del año por una rotura en el casco y en el foil y que fueron terceros en Auckland, han comenzado de la mejor manera la cita australiana, en la que comandan la clasificación provisional.

En un día marcado por las ligeras presiones de viento, el equipo pilotado por Diego Botín se impuso a todos sus rivales, incluida la Australia de Tom Slingsby. Los locales fueron los únicos capaces de aguantar el ritmo marcado por el Spain SailGP Team, consiguiendo también un par de victorias.

El conjunto 'aussie' logró ganar la primera carrera del día, en la que España coqueteó con el tercer puesto pero terminó quinta. A partir de ahí, realizaron dos salidas para enmarcar y firmaron dos triunfos consecutivos. En el inicio de tercera manga de la jornada, el equipo español se abrió paso en el cajón de presalida hasta alcanzar la primera posición, dejando atrás, uno a uno, a todos sus rivales.

En la cuarta y última carrera, el Spain SailGP Team cerró el círculo con una magnífica remontada desde la novena posición hasta la quinta, para asegurar el liderato y afrontar la jornada del domingo en lo más alto. Por el momento, encabeza la tabla con 32 puntos, por delante de Australia (28) y de los suecos (26); cuartos son los británicos, con 23.

El driver de los 'Gallos', Diego Botín, explicó que, a pesar del resultado, había sido "un día complicado, con poco viento y una flota comprimida que genera muchos desventes". Mientras, el wing trimmer Florian Trittel destacó que el equipo había estado muy "sólido, conectado con todo lo que hacía el F50 en el agua", capaz de poner en práctica "todos los aprendizajes de Perth y Auckland".