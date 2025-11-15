España roza la victoria ante Inglaterra en Valladolid

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby compitió y rozó la victoria (25-29) contra Inglaterra en un nuevo test de nivel celebrado este sábado en el Estadio José Zorrilla de Valladolid.

Después de medirse a la potente Irlanda la semana pasada, España plantó cara a otra de las mejores selecciones del mundo bajo el frío y la lluvia en Pucela. El equipo de Pablo Bouza construyó una cómoda ventaja de 19-7 al inicio de la segunda mitad gracias al acierto con el pie de Lucien Richardis y un ensayo del debutante Samu Ezeala.

Sin embargo, en un final agónico, el XV de la Rosa demostró su calidad al completar una épica remontada en los últimos minutos (25-29), dejando a España a las puertas de una histórica victoria de prestigio. La actuación de Richardis, que mantuvo a Los Leones por delante hasta el minuto 77, destacó en la gran imagen y el potencial competitivo de la selección española.

"Era un partido que estaba para ganarlo, y por errores nuestros no lo hicimos. Faltando siete minutos estábamos diez puntos arriba y no supimos cerrarlo", lamentó el seleccionador Pablo Bouza, en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Rugby.

"El equipo jugó mucho mejor que la semana pasada. El grupo salió rápido del golpe que significó el partido con Irlanda e hizo un muy buen encuentro. Estoy bien, no enojado, pero con la sensación de que se nos escapó algo que teníamos controlado. Todavía tenemos que madurar como equipo. La disciplina te cambia un partido, y hoy lo volvimos a comprobar", añadió.