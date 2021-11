El español Rubén Díaz cae ante el italiano Signani en la final del Europeo del peso medio

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El boxeador español Rubén Díaz no pudo conquistar el título de campeón de Europa de peso medio tras perder frente al italiano Matteo Signani -por unanimidad- en un combate disputado este viernes en el Palazzo dello Sport de Roma.

Díaz, que colgará los guantes tras esta pelea, cayó en una decisión unánime de los jueces. Los registros de 117-111, 116-112 y 115-113 confirmaron la merecida victoria del boxeador italiano, que retiene el título de campeón continental desde el año 2019.

Signani (31-5-3) comenzó con más protagonismo en el ring y pronto hizo sufrir al boxeador navarro, que fue más inteligente a medida que avanzaban los 'rounds' con tal de protegerse y evitar los cabezazos del italiano, muy insistente en esa técnica para desgastar a Díaz y con la complacencia del árbitro, que nunca amonestó al italiano.

El español no sólo contuvo a su rival, sino que se hizo dueño de la pelea cuando ya no había tiempo para más. Su esfuerzo sirvió para ajustar el marcador, pero no para convencer a los jueces del triunfo. Signani, que tuvo el apoyo del público y no pierde desde 2016, ha ganado sus siete últimos combates.