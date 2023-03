La FER insiste en "tener el control de jugadores" y generar un entorno "profesional" para impulsar el rugby español

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Área Deportiva, Planificación y Estrategia de la Federación Española de Rugby (FER), Gabriel Sáez, reiteró este miércoles que la entidad debe "tener el control de los jugadores" de la selección y advirtió de que el rugby nacional necesita un "entorno de entrenamiento y competición serio y profesional", al mismo tiempo que avanzó que el proceso de renovación en el banquillo de los 'Leones' está "en marcha" y "muy vivo".

"El rugby tiene mucha más influencia en España de la que podemos pensar. Estamos compitiendo con 6 millones de presupuesto para los equipos de XV y 7 masculinos y femeninos, contra Georgia, que solo a un equipo destina 16 millones. Esto no es algo malo, es algo bueno, estamos muy orgullosos de nuestro rugby femenino", afirmó Sáez en un desayuno informativo con los medios de comunicación.

El miembro de la Junta Directiva del organismo desgranó las partidas del presupuesto de 6 millones y avisó de que si no se duplican los ingresos, "la FER tiene que hacer una reflexión muy profunda sobre si dejar la élite". "Somos muy eficaces, pero tanto, tanto... No es posible", lamentó.

La FER se marca como "horizonte" multiplicar por dos esta cifra en 2027 y alcanzar los 12-13 millones. "Es una idea racional de por donde podemos crecer. Queremos que World Rugby nos dé soporte para seguir creciendo, no podemos esperar cinco años. Queremos ir de la mano de World Rugby, pero sin sometimiento, porque los dueños del rugby español somos nosotros", reafirmó Sáez.

Por ello, celebró que Madrid, en el estadio Cívitas Metropolitano, vaya a ser sede de la Gran Final de las World Series de Rugby 7 los próximos tres años -2024, 2025 y 2026-. "Necesitábamos las World Series, nos va poner en el foco, nos traerá dinero, patrocinadores", relató, antes de informar de que el Mundial de 2035 y un Tier 1 al año fueron otras de las peticiones a World Rugby durante su viaje a Sudáfrica.

Junto a la aportación de la Federación Internacional, del Gobierno, de los eventos -como esas Series Mundiales- y los patrocinadores, Sáez resaltó la construcción de un estadio nacional para el rugby español y sus distintas selecciones. La ubicación "probablemente" sea Madrid, en un recinto con capacidad para 15.000 espectadores "más o menos", y una grada "principal importante", en el que se podría alojar la parte de 'high performance', de medicina, vestuarios y las oficinas de la FER.

"Dando el mayor resultado económico posible a los partidos", agregó Sáez, que explicó que "juntar a la selección cuesta 100.000 euros", de los cuales "antes no se cubrían 50.000". "Este año no hemos perdido dinero, incluso ganado, en todos los encuentros que ha jugado España", puso en valor.

"EL PROCESO DE CAMBIO DE SELECCIONADOR ESTÁ EN MARCHA Y MUY VIVO"

Este nuevo plan y sistema que propone la nueva Directiva, encabezada por Juan Carlos Martín 'Hansen', está fundamentado en una estrategia de 'high performance' "de verdad", que siga el "propio camino" de España. "Hay 12.000 niños menores de 12 años que hacen rugby, sin embargo, les entrenan padres, amigos... Así es muy difícil, no hay sistema, somos un gigante con pies de barro, Daniel Hourcade -gerente de Alto Rendimiento de World Rugby para Sudamérica, España y Portugal- acierta en eso", reconoció.

"El problema de España no es el seleccionador, es que no hay 'high performance' ni el 'pathway' -desarollo- del jugador. Si España puede contar con sus 30 mejores jugadores, estaríamos seguro en el Mundial y podríamos ganar algún partido. Tampoco hay un entorno de entrenamiento y competición serio y profesional", remarcó.

Por ello, Sáez alertó del "abandono claro" del talento que genera España, con los "olvidados" de la selección Sub-20. "Están perdidos en cuarta división francesa. Perdemos el talento que creamos. Por eso debemos tener el control de los jugadores, para lo que proponemos tres tipos de contratos para los futuros 'Leones'. Tenemos 12.000 niños jugando al rugby, es una masa suficiente para hacer lo que nos da la gana", repitió.

El plan de 'high performance' expuesto por Sáez incluye la creación este año de unas 5-7 academias, de tres niveles diferentes, las 'superiores' en Madrid, Valencia y Cataluña. "Son muy necesarias, pero debemos cuidar todo. La FER debe estar alineada en la misma dirección, el que no lo esté se irá, 'Hansen' está haciendo este esfuerzo, con sentido común", señaló .

Además, la FER quiere dotar a los deportistas de un programa 360 para acompañarles y promover su "futuro profesional" a la vez que desarrollan la práctica deportiva, "al estilo de las universidades en Estados Unidos. Aunque, insistiendo en este punto, "siempre y cuando" tengan "el control de los jugadores" y estos, después de aprovechar el plan, no abandonen las competiciones domésticas, en las cuales se marcaron como objetivos contar con un 90 por ciento de jugadores que salgan de este mismo sistema.

Sáez también abordó la continuidad de Santiago Santos como seleccionador de XV, confirmando que se reunieron en septiembre, cuando le dijo que no seguiría como entrenador de los 'Leones'. "Ahí acordamos que salía, es una leyenda del rugby español, se ha entregado en vida y alma a este deporte, quiero insistir en su carácter generoso", explicó.

"Conseguimos los dos que siguiera. España es un país que se merece un respeto y yo no puedo hacer que los Leones tengan un 'head coach' porque es el único que hay. España se merece un proceso serio de elección de un 'head coach' serio, un entrenador que nos lleve al siguiente nivel. No puedo decir que he puesto a alguien porque no había otro. Por eso vamos a hacer una búsqueda lógica, con liderazgo y aspiraciones", añadió sobre por qué permanece en el cargo.

Sáez subrayó que pidió a Santos "que siguiera", hasta que tuvieran "a alguien que mejorara lo que es él". "El proceso está en marcha, está muy vivo, para tener el mejor seleccionador del XV masculino. Tenemos cuatro candidatos serios e importantes, estamos esperando a su permiso para anunciarlos. No tenemos la sensación de urgencia, lo populista y lo fácil es 'cargarse' a Santi, pero se trata de sentido de responsabilidad", concluyó.