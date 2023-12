Fernando Carro: "Un objetivo es estar en el podio, pero sobre todo llenarme de la magia de la San Silvestre"

Laura Priego avisa a Laura Luengo: "En carrera, no hay amistad ninguna"

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Fernando Carro señaló "estar en el podio" como "un objetivo" suyo para la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana de este año, pero abogó "sobre todo" por llenarse "de la magia" de la prueba internacional, que este domingo a partir de las 19.55 horas pondrá el colofón al 2023 por las calles de Madrid.

"Un objetivo sería estar en el podio, pelear por ese bronce, pero sobre todo llenarme de la magia de esta carrera. Prefiero recordar la magia de esto y ver que el ambiente de la Vallecana se instaurara en todas las casas", afirmó Carro este sábado durante la presentación de la carrera en el Centro Deportivo Municipal Daoíz y Velarde.

Su compatriota Mohamed Katir, presente en el evento, será uno de los favoritos. Me encanta cerrar el año aquí en Madrid y es un orgullo correrla un año más", dijo el atleta de Mula antes de repasar algunas de sus aficiones. "Descubrí la poesía en la época del covid. Escribir lo que siento me hace conectar con la energía y conmigo mismo, y eso me motiva para seguir entrenando día a día", confesó al respecto.

"Yo le doy más importancia a las derrotas que a las victorias porque en las derrotas es donde más conecto conmigo mismo, es donde veo cuáles son mis puntos débiles y mis errores, para luego intentar corregirlos", añadió. "Si gano a esta leyenda [aludió a Berihu Aregawi], no solo escribiría un poema, escribiría un libro", bromeó finalmente.

Luego habló el salmantino Mario García Romo. "Hace muchos años que quiero correr esta carrera y poder disfrutar de esta experiencia", apuntó. "Todavía me tengo que aprender el circuito, que es mi primer año", admitió. "Sabía que tenía que venir aquí para debutar en un 10K. La verdad es que tengo ganas de correrla, pero no de correr un 10.000", recalcó entre risas.

Además, los organizadores del evento sorprendieron a Tariku Novales mostrando un vídeo del propio atleta gallego cantando rap. Él relató que había compuesto la letra "hace casi cuatro años", durante el confinamiento a raíz de la pandemia de covid-19, al respecto de un tema convertido ya en canción oficiosa de esta 'Sansil' 2023.

Además, el madrileño Yago Rojo confirmó se plena recuperación tras haber sufrido durante el 2022 una fractura por estrés del sacro. "Tuve suerte antes de ser atleta de empezar a correr la San Silvestre de manera popular", recordó sobre sus inicios. "Siendo yo de Aluche, ganar esta carrera sería una satisfacción muy alta y muy poco comparable con otros resultados", continuó Rojo.

La también madrileña Laura Priego elogió a la extremeña Laura Luengo, su antigua compañera de club, pero remarcó que durante la carrera "no hay amistad ninguna". "Creo que va a haber una española en el podio y que va a ser una buena oportunidad para repetirse la buena marca de Marta Domínguez", auguró de cara a la prueba internacional femenina.

Mientras tanto, la propia Laura Luengo insistió en que "no hay mejor manera de acabar el año que correr la San Silvestre". Además, valoró su rápido crecimiento en su llegada a la élite. "Viéndolo desde dentro, todas las cosas tiene un porqué. Éste ha sido mi primer año como profesional y decidí dedicarme a ello al 100%", describió.

"No me esperaba mejorar tanto y tan rápido, pero en el atletismo las cosas tienen un trabajo detrás, que yo he podido realizar con la beca en la Residencia Joaquín Blume. Ha sido un año de dedicarme a esto al máximo y de ver hasta dónde podía llegar", concluyó la extremeña.