Fernando López: "Dependemos de nosotros mismos y sabemos que no podemos fallar más"

Santiago Santos: "La decisión de World Rugby sobre Rusia es la más lógica"

El capitán de la selección española de rugby, Fernando Santos, apeló a la capacidad de "levantarse" del equipo para insistir en que siguen dependiendo de sí mismos, aunque saben que no pueden "fallar más", al mismo tiempo que el seleccionador, Santiago Santos, recalcó que el objetivo es la "clasificación directa" para el Mundial, "pero ir a la repesca no sería un fracaso".

"Cuando caemos, o nos quedamos en el suelo o nos levantamos más fuertes. Caímos muchas veces y ahora estamos vivos, dependiendo de nosotros mismos, sabemos que no podemos fallar más. Estamos ante la recta final, que es lo más importante", señaló López en rueda de prensa para analizar el duelo ante Portugal del próximo domingo.

Una victoria metería de forma directa a España en el Mundial y el ambiente en el Estadio Central de la Complutense será clave de nuevo. "Esperamos a la afición como siempre, nos dan una fuerza extra. Que vengan a vivir el partido, contra Rumanía hicieron su partido en la grada", explicó Fernando López.

Un apoyo que también pidió Santos. "Es fundamental la comunión con el público y la grada. El apoyo es importantísimo, a los jugadores les ayuda. Estoy contento de que la gente se identifique con el equipo. Queremos que llenen las gradas de rojo y griten muchísimo, eso también ayuda a ganar el partido", añadió.

Preguntado sobre la decisión de World Rugby de mantener todos los puntos del clasificatorio y dar un triunfo a los que aún debían jugar contra Rusia, apartada de la competición por el conflicto en Ucrania, Santos cree que es la decisión "más lógica". "Es una decisión que esperaba. Habiéndose jugado más de la mitad del campeonato lo normal es mantener los partidos. Pero hay que ganar en el campo, hay que ganar a Portugal. El negocio sigue siendo el mismo", valoró.

"NO SERÍA UN FRACASO IR A LA REPESCA"

Y es que esta decisión es la que más favorece a España, que sigue dependiendo de sí misma para estar en el próximo Mundial. "Todavía no hemos hecho las cuentas (si Rumanía pierde el sábado), cada partido es diferente. Decir que vamos a empatar un partido es complicadísimo. Esta no es la última bala, nos quedan dos oportunidades, y veo al equipo capaz de ganar a Georgia. Queremos la clasificación directa, pero no sería un fracaso ir a la repesca. El objetivo es ir al Mundial, si tenemos que ir a la repesca, iremos", apuntó.

Enfrente estará Portugal este domingo, último escollo para lograr esa ansiada clasificación y para el que el equipo español mantendrá su estilo. "Seguiremos fiel a nuestro estilo, no habrá ninguna modificación especial. Hemos demostrado jugar con calidad, el reto es aguantarlo los 80 minutos. Firmaba jugar como los primeros 40 minutos ante Rumanía todo el partido", confesó.

"No hay muchos secretos, Portugal tiene muy buen equipo. A pesar de las bajas tienen muy buen equipo, no va a haber sorpresas. Creo que tienen un sistema de juego que les funciona y no cambiará grandes cosas, alguna pequeña sorpresa puede haber pero grandes no, porque están funcionando bien", analizó Santos.

El seleccionador, que no quiso dar pistas sobre la convocatoria, destacó el "fondo de armario" de la selección española. "Un equipo no son 15 jugadores. El nivel a veces te lo da el tercer jugador en el puesto. Hacen falta 40 buenos jugadores para ser competitivo, necesitas ese fondo de armario. Hemos llegado bien a este momento", explicó sobre la plantilla.

"Hay un grupo de jugadores jóvenes por detrás muy buenos. Tenemos gente veterana de mucho nivel también. En los 'nueves' y 'dieces' tenemos gente para los próximos 10-15 años. Si pensamos en el Mundial de 2031 seguro que estarán. Es una buena noticia para el rugby español", expresó Santos, que junto a López, tuvo un recuerdo especial para Kawa Leauma, jugador fallecido en diciembre, al que prometieron "dar todo para ir a la Copa del Mundo".