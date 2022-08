La Fiscalía denuncia al ex presidente del Club Alcobendas por falsificar un documento oficial

La denuncia expresa que el expresidente, "en connivencia con los otros tres denunciados", acordó la falsificación del pasaporte de Gavin Van den Berg

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado este martes una denuncia contra el ex presidente del Club Alcobendas Rugby, dos ex técnicos del club y un ex jugador por un delito de falsedad en documento oficial, según una nota emitida por el órgano, al alterar presuntamente el pasaporte del sudafricano Gavin Van den Berg, motivo por el que la selección española fue sancionada y privada de disputar el Mundial de 2023.

A las cuatro personas denunciadas les atribuye su presunta participación en unos hechos que dieron como resultado presuntamente la falsificación del pasaporte de un jugador sudafricano para que obtuviera la condición de jugador en formación lo que, a su vez, le habilitaba para jugar con la selección española de rugby.

La denuncia señala que el presidente del Club Alcobendas Rugby, "en connivencia con los otros tres denunciados", acordó la falsificación del pasaporte "o las copias del mismo" de un jugador sudafricano que militaba en su club".

"A tal fin, el primer y el segundo entrenador del equipo solicitaron y acordaron con el jugador denunciado la manipulación del pasaporte para la confección de unas copias donde se alteraron los sellos de salida de España y entrada de la Republica de Sudáfrica los días 7 y 8 de julio de 2019, lo que realizó el jugador siguiendo las indicaciones de los anteriores", expresó la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.

El órgano califica de "mendaz" esta alteración "mendaz" del pasaporte del jugador sudafricano y apunta que era "necesaria para los denunciados", puesto que la Federación Española de Rugby (FER) exigía al presidente del Club Alcobendas de Rugby el envío de todas las hojas escaneadas del pasaporte del jugador. "Inicialmente y a simple vista del pasaporte verdadero el jugador no reunía los requisitos para poder ser seleccionable, al superar los días que el jugador extranjero podía residir fuera de España", añade la denuncia.

Por ello, la Fiscalía relata que el ex presidente del club alegó, "tal como consta en a la correspondencia mantenida por el denunciado con la FER", que el jugador había extraviado el pasaporte. Además, tras insistir la FER que sin todas las hojas no podría participar en el proceso de selección, "de manera sorprendente afirmó que el jugador había recuperado su pasaporte, enviando escaneadas todas las hojas del documento de identificación ya manipuladas, tras así acordarlo con el resto de los denunciados".

"LA FALSIFICACIÓN BENEFICIABA DIRECTAMENTE AL PRESIDENTE DEL ALCOBENDAS"

El propio presidente del Club Alcobendas de Rugby presentó ante la FER la documentación falsificada en noviembre de 2021 por medio de un correo electrónico. A continuación, la FER remitió dicha documentación a la Federación Internacional de Rugby (World Rugby) para solicitar la condición de jugador de formación por parte de la Comisión de Elegibilidad de la FER, "y con ello acreditar que el jugador aparentemente habría permanecido solo fuera del suelo español 62 días dentro de los tres años computables conforme la normativa regulable para obtener la condición del jugador selección".

World Rugby dio "inicialmente" por válida la documentación presentada por la FER y, por tanto, desde ese momento el jugador sudafricano pasó a ostentar la condición de jugador en formación "y contar con una 'F' en las actas de los partidos en las que fuera alineado por el club en las competiciones nacionales organizadas por la FER, y de esta forma era también seleccionable para representar a España con alguna de las selecciones nacionales".

Sin embargo, el 7 de marzo de 2022 la Comisión de Elegibilidad de la FER recibió un requerimiento de World Rugby, tras una queja formulada por la Federación de otro país. Dicha queja resultó "acertada", puesto que el jugador sudafricano no reconoció los sellos de salida de España y entrada en la Republica de África del Sur los días 7 y 8 de julio de 2019 que constaba en las copias escaneadas remitidas a la Federación Internacional.

"Ese reconocimiento puso en evidencia un periodo superior a 62 días de estancia fuera del territorio nacional por el jugador, en clara discrepancia con lo reflejado en las hojas del pasaporte remitidas a World Rugby", añade la denuncia.

Por último, la Fiscalía recuerda que a consecuencia de la falsificación del documento, el Comité Judicial de la Federación Internacional realizó una investigación que concluyó con el quebranto del jugador de la normativa internacional y de la FER, que culminó con la exclusión de la selección española de su participación en el Campeonato del Mundo de 2023 y la imposición a la FER de una multa de más de 29.000 euros y la reactivación de una multa anterior por un importe de casi 60.000 euros.

En la denuncia se recoge toda la documentación remitida por la FER en la que se incluye la copia de un atestado, de fecha de 5 de julio de 2021, en el que el jugador sudafricano informaba del extravió de su pasaporte unos días antes "en circunstancias que ignora", y un documento firmado por los entrenadores del equipo en el que asumían la responsabilidad de la falsificación, exonerando al presidente del club.

"Sin embargo, dicha falsificación beneficiaba directa y principalmente al presidente del Club Alcobendas, quien tuvo conocimiento de estos hechos aceptando el beneficio que les reportaría, sin poder llevarse a cabo la misma sin su colaboración al tener pleno control sobre el hecho", concluye la Fiscalía.