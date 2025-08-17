La flota sale de Portsmouth en la segunda etapa de The Ocean Race Europe camino a Cartagena - VINCENT CURUTCHET / THE OCEAN RACE EUROPE 2025

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda etapa de The Ocean Race Europe 2025 ha partido este domingo por la tarde desde Portsmouth, con siete IMOCA alineados frente a Cowes, en la isla de Wight, para recorrer 1.400 millas náuticas hasta Cartagena.

El primer objetivo era la puerta de paso puntuable en la emblemática formación rocosa de The Needles, con puntos en juego para el primer y segundo equipo en atravesarla antes de la larga bajada hacia Bretaña y la entrada en el Golfo de Vizcaya.

Yoann Richomme y su tripulación en Paprec Arkéa lideraron a la flota a través de la histórica línea de salida del Royal Yacht Squadron, la misma utilizada en la Whitbread Round the World Race de 1973 (precursora de The Ocean Race).

Al llegar a la puerta de paso, fue una vez más Paul Meilhat con su Biotherm quien se llevó los dos puntos máximos en juego, seguido inmediatamente por Paprec Arkéa que sumó el único punto restante, la misma dupla que había puntuado en la puerta de Kiel.

Esto deja a Biotherm con un impecable récord, habiendo conseguido hasta ahora todos los puntos posibles en la clasificación general de The Ocean Race Europe. Team Holcim PRB fue el tercero en cruzar la puerta, seguido de Team Malizia y Canada Ocean Racing - Be Water Positive. Allagrande Mapei Racing llegó sexto y Team AMAALA séptimo.

"Es cierto que hemos empezado bien, pero lo dejamos atrás. Es mejor asegurarse puntos por adelantado, pero esta etapa será muy dura con condiciones distintas. Primero nos centraremos en la puerta de puntuación, y después será una etapa larga, muy larga", dijo el patrón del Biotherm, Paul Meilhat.

"Será muy rápido hasta Ouessant. Es importante empezar bien, pero no creo que la regata se decida allí. Veremos con los demás barcos, pero ya hemos progresado con Biotherm; el barco no está necesariamente hecho para estas condiciones, pero creo que podemos hacerlo", añadió, esperando un arranque explosivo.