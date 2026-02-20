La Fundación Deporte Joven activa 'España compite' para seguir impulsando el deporte nacional. - FDJ

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Deporte Joven (FDJ) del Consejo Superior de Deportes (CSD) ha activado la décima edición del programa 'España Compite', que ofrece incentivos fiscales a las empresas y autónomos, y que en esta convocatoria incorpora como novedad el desarrollo de proyectos de dualidad académico-deportiva.

Desde que en 2016 la FDJ asumiera la gestión del programa junto al CSD se han destinado 19.410.319,24 euros a entidades deportivas y deportistas individuales, favoreciendo la puesta en marcha de 640 proyectos deportivos gracias a la colaboración del tejido empresarial.

Solo en 2025, el importe de las donaciones y aportaciones realizadas por empresas y empresarios individuales ascendió a 6.102.729,64 euros, lo que supuso un incremento de casi un 40 por ciento con respecto a la cifra alcanzada en el ejercicio anterior.

Con calificación de actividad prioritaria de mecenazgo, 'España Compite' ofrece importantes desgravaciones fiscales tanto a las empresas como a los empresarios individuales que realicen donaciones monetarias o aportaciones en especie a la Fundación Deporte Joven con destino a la financiación del programa.

En el caso de las empresas, el beneficio fiscal consistirá en una deducción a practicar en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades (IS) de entre el 45 y el 55 por ciento de los citados donativos, donaciones o aportaciones, siempre y cuando el importe no supere anualmente el 20 por ciento de la Base Imponible del IS, y sea de entre 150 y 50.000 euros por año y aportante.

En cuanto a los empresarios individuales (autónomos) participantes en el programa, que tributan por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se establece también que los donativos, donaciones y aportaciones, sean por una cantidad de entre 150 y 50.000 euros, por año y aportante.

En su caso, los primeros 250 euros de la donación, comportarán una deducción del 85 por ciento, mientras que, por el importe restante del total de la donación, corresponderá una deducción de hasta el 50 por ciento. El límite de la deducción se establece en el 15 por ciento de la base liquidable del IRPF.

DUALIDAD ACADÉMICO-DEPORTIVA

'España Compite' contempla como líneas de actuación la participación de entidades deportivas en competiciones (ligas no profesionales); la preparación y/o participación de deportistas en competiciones deportivas, y la organización de la propia actividad.

Como novedad, en esta edición el programa suma como nuevo objetivo el desarrollo de proyectos de dualidad académico-deportiva, que se articulará a través de una colaboración específica entre la Fundación Deporte Joven y distintos centros educativos del país.