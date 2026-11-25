El actor, humorista y embajador de GAES José Corbacho ha participado en una jornada para promover los hábitos saludables entre las personas de la tercera edad. - GAES

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

GAES y Clubs DiR han promovido el envejecimiento activo y los hábitos saludables en la tercera edad mediante una sesión colectiva celebrada en el centro DiR Maragall de Barcelona, que ha reunido a más de 80 personas mayores de 75 años.

La marca de soluciones auditivas se ha sumado así a la iniciativa 'Herois' de Clubs DiR, que se celebra anualmente con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores para reconocer a sus abonados sénior y reivindicar el ejercicio físico.

El actor, humorista y embajador de GAES José Corbacho ha animado la jornada con un monólogo centrado en el bienestar, la vitalidad y la importancia de cuidarse, y ha dado voz a los asistentes leyendo los consejos y vivencias escritos en un mural colectivo.

Asimismo, Corbacho ha participado junto a Clubs DiR en el homenaje a los socios más veteranos, en el que han entregado regalos, diplomas y una membresía gratuita a los abonados que han cumplido 90 años.

Durante la actividad, los participantes han puesto en práctica las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mayores de 65 años mediante ejercicios de entrenamiento de fuerza, equilibrio y otras capacidades diarias.

Desde la iniciativa han remarcado que caminar o nadar no basta en esta etapa, por lo que recomiendan entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada (o entre 75 y 150 de intensidad vigorosa), al menos dos días de fortalecimiento muscular y un mínimo de tres días de ejercicios de equilibrio para prevenir caídas.

El encuentro ha contado también con la participación de la abonada de mayor edad de la cadena, que acaba de cumplir 101 años. Para GAES, este tipo de actividades reflejan cómo la constancia y los hábitos saludables mejoran la calidad de vida desde un enfoque integral en el que la salud auditiva resulta inseparable del movimiento.

En este sentido, la compañía ha recordado que oír bien es esencial para mantener la autonomía personal, preservar el equilibrio y la agilidad, favorecer la estimulación cognitiva y prevenir el aislamiento social y la soledad no deseada.

GAES, marca de Amplifon que cuenta con una red de 700 centros en España, ha subrayado que con su implicación en estos proyectos refuerza su cercanía con las personas mayores y su compromiso con la prevención y el cuidado de los sentidos.