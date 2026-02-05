Gallur ansía otra tarde de atletismo de primer nivel con el World Indoor Tour Gold

Archivo - El español Mohamed Attaoui durante una prueba - Europa Press/Contacto/Roberto Tommasini/Ipa Sport

El Centro Deportivo Municipal Gallur volverá a ser este viernes una de las paradas del World Indoor Tour Gold, el principal circuito de pista cubierta de World Athletics, y con la presencia de buenas figuras nacionales e internacionales y el intento de Mohamed Attaoui de batir el récord del mundo de los 1.000 metros.

El tartán madrileño reunirá por noveno año consecutivo una cita del 'WIT', aunque en esta ocasión no se encargará de cerrarlo como le sucedió en 2024 y 2025 sino que será el cuarto evento, y lo hará con medallistas olímpicos, mundiales y europeos, y algunos de los principales nombres del atletismo español como Mohamed Attaoui, Adrián Ben, Mariano García, Quique Llopis, Marta García o Fátima Diame.

De hecho, los tres primeros serán los protagonistas de una de las carreras más atractivas del evento, pese a que esta no es puntuable para la clasificación. Serán unos 1.000 metros donde Attaoui buscará batir la plusmarca mundial que todavía posee al atleta de Yibuti Ayanleh Souleiman con 2:14.20 y con un mejor crono de 2:12.25 al aire libre.

El mediofondista cántabro tendrá una dura pugna en las figuras de sus compatriotas Mariano García y Adrián Ben, aunque también tendrá buenos rivales internacionales como el polaco Mateusz Borkowski o el joven británico Ethan Hussey. En caso de éxito, sería el tercer récord del mundo en Gallur tras el de triple salto de la venezolana Yulimar Rojas en 2020 (15.43 m) y el del estadounidense Grant Holloway en los 60 mv de 2021 (7.29).

A partir de ahí, diez pruebas más de nivel, como los 400 m femeninos con la presencia de las actuales oro y bronce continental 'indoor', la neerlandesa Lieke Klaver y la española Paula Sevilla, y también Blanca Hervás y Daniela Fra, componentes del pujante relevo 4x400.

También, a nivel femenino, el 1.500, donde estará la italiana Nadia Battocletti, medallista olímpica en 10.000 y mundial y europea en 5.000, que baja de distancia para batirse con rivales como la española Marta García, que también ha dado el salto ya a distancias más largas, la portuguesa Patrícia Silva, bronce mundial en 800 m, o la joven etíope Saron Berhe, que el pasado martes batió el récord mundial Sub-20.

Otra prueba de nivel serán los 60 metros vallas masculinos, con la presencia del italiano Lorenzo Simonelli y el español Quique Llopis, vigentes campeón y subcampeón de Europa al aire libre, y el belga Wilhem Belocian, actual subcampeón europeo y mundial.

Además, entre otras de las figuras que estarán en esta reunión están la polaca Maria Zodzik, subcampeona del mundo en 2025 de salto de altura, la española Fátima Diame, doble bronce mundial bajo techo de salto de longitud, o el jamaicano Rajindra Campbell, bronce olímpico en peso y que ya ganó esta prueba en Gallur en 2024 y con mejor marca de la reunión (221.6 m), aunque enfrente tendrá al actual subcampeón mundial al aire libre, el mexicano Uziel Muñoz.

Finalmente, el omaní Ali Al Balushi, la suiza Audrey Werro, el etíope Getnet Wale (3000) y la francesa Laeticia Bapté, serán los respectivos favoritos en las pruebas de 60 m, 800 m, 3.000 m y 60 mv del evento madrileño.