Génova reunirá a las leyendas de The Ocean Race para conmemorar su 50º aniversario

El alcalde de Génova, Marco Bucci, y el presidente de The Ocean Race, Richard Brisius - THE OCEAN RACE



MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad italiana de Génova, sede de la Gran Final de la próxima edición de The Ocean Race, reunirá a finales de junio de 2023 a una exclusiva representación de las leyendas de la regata en el emblemático puerto italiano para celebrar el 50º aniversario de la regata.

Durante el próximo año, The Ocean Race celebrará sus 50 años promoviendo el contenido histórico en la programación de la regata, a través de una colección de marketing especial y una regata virtual de leyendas, todo encaminado hacia el evento de las Leyendas de Génova.

"Estamos muy emocionados de compartir la historia de The Ocean Race aquí en Génova, como parte de las celebraciones de la Gran Final de este verano", señaló el presidente de la regata, Richard Brisius, en el evento 'Hacia The Ocean Race', que se celebró en Génova.

"Una de nuestras leyendas de la regata, el difunto Sir Peter Blake, dijo una vez que esta regata 'se te mete en la sangre y no puedes deshacerte de ella', y creo que es una descripción perfecta de cómo se desarrolla el desafío de The Ocean Race. Se mete en tu imaginación y no te suelta. Esta es la historia que queremos honrar y celebrar durante nuestro 50 aniversario en 2023", añadió.

Enrique Carlin, jefe de guardia a bordo del barco de su padre Ramón, el Sayula II, ganador de la primera Whitbread Round the World Race en 1973-74, reconoció que las cosas "han cambiado mucho" en las últimas décadas. "Los barcos y la navegación, toda la tecnología detrás del evento... Lo único que nunca ha cambiado es el entusiasmo y el amor de los regatistas por estar allí, navegando en el gran océano con los fuertes vientos y las olas tempestuosas", indicó.

El evento 'Hacia The Ocean Race' se llevó a cabo en el Porto Antico de Génova, a bordo del Amerigo Vespucci, un majestuoso y emblemático velero utilizado por la Marina italiana con fines de entrenamiento. El Amerigo Vespucci ya estuvo en varias salidas de etapas anteriores y durante la reciente parada de The Ocean Race Europe.

Nacida como Whitbread Round the World Race en 1973 y conocida como Volvo Ocean Race desde 2001 hasta 2018, The Ocean Race se ha convertido en la regata de vuelta al mundo con tripulación completa de referencia en el deporte de la vela. La regata de las leyendas formará parte de las actividades de la ciudad anfitriona con motivo de la llegada de la 14ª edición de The Ocean Race a finales de junio de 2023.